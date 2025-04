Palzing wie aus einem Guss gegen den Primus - auch Eching jubelt

Der SVA Palzing sammelt Big Points gegen Primus Finsing und nähert sich wieder an. Auch der TSV Eching bejubelt einen wichtigen Dreier.

SVA Palzing – FC Finsing 3:1 (1:1). In einer völlig anderen Verfassung als noch am vergangenen Samstag beim mageren 3:3-Remis gegen den FC Lengdorf präsentierten sich die Palzinger im Heimspiel gegen Tabellenführer Finsing. Dessen Trainer Thomas Bonnet hatte die Lage im Vorfeld der Partie richtig eingeschätzt: „Die Meisterschaft ist längst noch nicht entschieden.“

Mit dem 3:1-Heimsieg gegen Spitzenreiter FC Finsing haben die Fußballer des SVA Palzing dafür gesorgt, dass das Meisterschaftrennen in der Kreisliga 2 weiterhin spannend bleibt. Damit haben sich die Ampertaler eindrucksvoll im Aufstiegsrennen zurückgemeldet. Der TSV Eching hat derweil nach dem 5:1-Erfolg im Kellerduell beim Schlusslicht SV Vötting gute Chancen, den Klassenerhalt zu packen.

Die Gastgeber agierten diesmal wie aus einem Guss, standen in der Defensive kompakt und vermieden zudem die zuletzt entscheidenden individuellen Fehler. Gleichwohl dominierten die Finsinger in der ersten Spielhälfte die Partie. Deren Führungstreffer von Flori㈠an Hölzl (39.) war deshalb auch verdient. „Aber wir waren dann spätestens ab der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft – und wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen“, lobte SVA-Trainer Enes Mehmedovic die Moral seines Teams. Wichtig sei der Ausgleich vor der Pause durch Fa㈠bian Radlmaier gewesen (42.). Das Eigentor von Felix Loskot zum 2:1 (69.) und das 3:1 durch Marcel Radlmaier (89.) ließen letztlich die Ampertaler jubeln.

„Es ist schade, dass wir gegen Lengdorf zwei Punkte verschenkt haben“, sagte Palzings Coach Mehmedovic und fügte an: „Wir sind jetzt wieder in Lauerstellung. Die Einstellung unserer Mannschaft hat diesmal wieder gestimmt. Spielerisch haben wir jedoch noch Luft nach oben.“

SV Vötting – TSV Eching 1:5 (0:1). „Wir waren eigentlich lange Zeit sehr gut dabei und hätten in der ersten Halbzeit sogar in Führung gehen müssen“, kommentierte Vöttings Trainer Jannis Göft-Michaelis die Partie. „Die drei Echinger Tore am Ende des Spiels waren dann schon bitter.“

Denn obwohl Daniel Mömkes (18.) und Christopher Trautmann (55.) für die 2:0-Führung des TSV gesorgt hatten, war das Duell noch längst nicht durch. Das weiterhin sieglose Schlusslicht SV Vötting hatte die Begegnung noch nicht abgehakt und schöpfte Hoffnung, als Michael Düber auf 1:2 verkürzt hatte (71.). „Phasenweise waren wir heute die bessere Mannschaft“, urteilte Göft-Michaelis trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses. Die Entscheidung fiel erst in den Schlussminuten, als Trautmann (86./90.+1) und Florian Höltl (89.) für die Gäste einnetzten. „Unser Sieg ist zu hoch ausgefallen“, räumte Echings Coach Gianluca Dello Buono ein. „Aber das war ein sehr wichtiger Dreier. So kann es weitergehen. Dann können wir ohne Relegation den Klassenerhalt schaffen.“

TSV Allershausen – FC Moosinning II 4:1 (2:1). Die Allershausener Fußballer kamen in der ersten Halbzeit nur zäh in die Gänge und hätten die Begegnung schon vorzeitig entscheiden können, wenn sie einige hundertprozentige Einschussmöglichkeiten genutzt hätten. Mit einer verunglückten Flanke sorgte Dario Turkman für die 1:0-Führung der Platzherren (11.). Nach dem 1:1 durch Liam Fitzpatrick war für die favorisierten Ampertaler jedoch klar, dass die Partie kein Selbstläufer werden würde. „Aber unsere Mannschaft fand dann die nötigen und guten spielerischen Lösungen, um den Pflichtsieg gegen Moosinning einfahren zu können“, erklärte ein zufriedener TSV-Spartenchef Philipp Jordan. Thomas Ostermaier (38.), Simon Hilmer (75.) und Janis Kratzl (81.) machten für den Tabellenfünften alles klar.