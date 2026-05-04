🗣: Palzing unterlegen – Gerolfing beweist „Wille und Mentalität"

Der FC Gerolfing ließ Palzing keine Chance. – Foto: Johannes Traub

Am Sonntag feierte der SV Nord München-Lerchenau mit einem Sieg gegen das Schlusslicht den Aufstieg in die Landesliga und Walpertskirchen demontierte München 54. Der Spieltag in der Übersicht.

Der FC Gerolfing siegte souverän gegen den SVA Palzing. Bereits nach 10 Minuten fiel der erste Treffer. Timo Kraus brachte die Gerolfinger in Führung (10.). Etwas später erzielte Lukas Achhammer das 2:0 (17.). Im zweiten Durchgang waren erneut die Gäste am Drücker: Mamadou Diallo erhöhte auf 3:0 aus Sicht der Gäste (52.). Andre Bauer verkürzte noch auf 1:3 (65.), doch Doppelpacker-Achhammer netzte zum 4:1-Auswärtserfolg der Gerolfinger (82.)

Enes Mehmedovic, Trainer des SV Ampertal Palzing: "Heute waren wir von der ersten Minute an nicht wirklich im Spiel und haben es zu keinem Zeitpunkt geschafft, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Die Gerolfinger waren uns in allen Bereichen überlegen – sowohl spielerisch als auch kämpferisch. Wir waren häufig einen Schritt zu spät, haben zu viele einfache Fehler gemacht und konnten kaum Druck aufbauen.

Die Niederlage geht deshalb auch in dieser Höhe absolut in Ordnung. Gerolfing hat konsequent gespielt, die Chancen genutzt und uns immer wieder vor Probleme gestellt. Man hat deutlich gemerkt, dass sie heute den Sieg mehr wollten und insgesamt die bessere Mannschaft waren.

Für uns heißt es jetzt, das Spiel ehrlich aufzuarbeiten, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und im Training wieder konzentriert zu arbeiten. Wir müssen in den kommenden Spielen ein anderes Gesicht zeigen.

Glückwunsch nach Gerolfing zum verdienten Sieg!"

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: "Wir haben heute Mentalität und Wille bewiesen. Wir waren da und wollten es unbedingt. Das war ein weiterer Step in Richtung Klassenerhalt. Der Sieg geht in Ordnung und war verdient. Wir wünschen Palzing weiterhin viel Erfolg."

Spiele am Sonntag:

Die SpVgg Kammerberg gewann mit 3:2 gegen den TSV Gaimersheim. Dabei waren es die Gäste die nach 38 Minuten in Führung gingen. Benjamin Anikin erzielte das 1:0 (38.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause. Im zweiten Durchgang traf die Spielvereinigung dreifach: Florian Machl war der Torschütze zum Ausgleich (55.), Lukas Fladung und Robert Villand erhöhten auf 3:1 (57./83.). Auch Gaimersheim durfte sich in der zweiten Hälfte noch einmal freuen: Luka Jukic verkürzte mit seinem Treffer auf 3:2 (89.) , ehe der Schlusspfiff ertönte. SpVgg Kammerberg – TSV Gaimersheim 3:2

SpVgg Kammerberg: Robin Anselment, Alexander Nefzger, Christof Pihale, Marko Bilkić, Beren Mete, Peter Graf (46. Jan Lipovsek), Robert Villand, Lukas Fladung (95. Marko Bilkić), Florian Machl, Domenik Kaiser (85. Luka Fantisch), Dario Stanić - Trainer: Victor Medeleanu

TSV Gaimersheim: Sebastian Hirschbeck, Lucas Götz, Zoltan Vati, Qendrim Hoti, Simon Bellinghausen, Dennis Hüttinger, Nicolae Nechita (62. Marlon Hochwart), Luca Mancini (75. Luka Jukic), Marcus Keilwerth (85. Samuel Ulrich), Tim Kriegl (62. Jan Jahnsmüller), Benjamin Anikin - Trainer: Manfred Kroll

Schiedsrichter: Louis Starck - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Benjamin Anikin (38.), 1:1 Florian Machl (55.), 2:1 Lukas Fladung (57.), 3:1 Robert Villand (83.), 3:2 Luka Jukic (88.)





Rohrbach und Freising trennten sich Remis. Die Gäste wurden früh durch den Treffer von Philipp Federl in Führung gebracht, konnten diese aber nicht weiter ausbauen. Louis Goldbrunner sicherte in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit das Remis und glich auf 1:1 aus (80.). Für Freising steht nun fest: die Chance auf Relegation ist verpufft. Nur ein Sieg hätte den Traum am Leben gehalten. TSV Rohrbach – SC Eintracht Freising 1:1

TSV Rohrbach: Tobias Lindlmaier, Maximilian Merkl, Thomas Hammerschmid, Michael Humbach, Daniel Rückert (61. Andreas Maier), Jonas Prawda, Philipp Federl, Thomas Vollnhals (8. Kai Suzuki), Thomas Schwarzmeier (74. Gabriel Niedermeir), Julian Herzer, Erduart Rushiti - Spielertrainer: Philipp Federl

SC Eintracht Freising: Jonas Trost, Michael Schmid (67. Felix Fischer), Johannes Kleidorfer, Osaro Aiteniora (73. Marcel Hack), Andreas Abstreiter, Maximilian Schaar, Bastian Lomp (46. Bastian Lommer), Jonathan Kleimann, Louis Goldbrunner, Fabrizio Brandes, Florian Huber (46. Iosif Racean) - Trainer: Mijo Stijepic

Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Philipp Federl (13.), 1:1 Louis Goldbrunner (80.)

Für den SV Nord München-Lerchenau stand ein historischer Nachmittag an. Durch einen 9:0-Erfolg über Fatih Ingolstadt ist der Aufstieg in die Landesliga gesichert! Karl-Heinz Lappe eröffnete das Torspektakel der Gastgeber mit seinem Treffer zum 1:0 (8.). Anschließend trafen Thomas Winterer (27.) und Yasir Sami (38.) zum 3:0 Zwischenstand vor der Pause. Im zweitem Durchgang waren Andreas Weiß (47.), Dominik Besel (51./62./72.), Arbnor Segashi (89.) und Edin Smajlovic in letzter Sekunde (90.) die Torschützen. SV Nord München-Lerchenau – FC Fatih Spor Ingolstadt 9:0

SV Nord München-Lerchenau: Matthias Angermeir, Nikolaos Mangasaros (56. Martin Angermeir), Yasir Ammar Sami, Jungne Chonker (65. Mats Gebelein), Edin Smajlovic, Thomas Winterer, Fabio Zöller, Dominik Besel, Vukasin Pajic (56. Korbinian Hafner), Andreas Weiß (65. Arbnor Segashi), Karl-Heinz Lappe (53. Achraf Ben Letaifa) - Trainer: Peter Zeussel

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Boubacarr Saho, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Emre Kuvvet, Süheyl Kaleli (79. Daniel Wolf), Muhammed Can Tural, Ugur Genc, Atilla Demir, Deniz Aydin, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Schiedsrichter: Moritz Martin - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Karl-Heinz Lappe (7.), 2:0 Thomas Winterer (27.), 3:0 Yasir Ammar Sami (38.), 4:0 Andreas Weiß (47.), 5:0 Dominik Besel (50.), 6:0 Dominik Besel (61.), 7:0 Dominik Besel (72.), 8:0 Arbnor Segashi (89.), 9:0 Edin Smajlovic (90.)

Gelb-Rot: Can Djedović (79./FC Fatih Spor Ingolstadt/)

Tore wie am laufenden Fließband gab es in Walpertskirchen. Die Gastgeber demontierten München 54 mit 10:1 Toren. Dabei waren es die Gäste die sich als erste freuen durften. Marcel Scheingraber brachte die Münchner nach drei Minuten in Führung. Luca Fellermeier glich schnell auf 1:1 aus (7.). Anschließend waren es Tom Simml (14./51./58./68./70.), Fellermeier (33.), Nils Wölken (44.), Nikolaus Puschmann (45.) und ein Eigentor durch Admir Rramanaj (37.), die die Gastgeber vor heimischer Kulisse zehnmal jubeln ließen. SV Walpertskirchen – TSV München 1954 10:1

SV Walpertskirchen: Deniz Erden, Martin Deutinger, Tobias Rauch (60. Stefan Pfanzelt), Noah Baumann (55. Maximilian Spreitzer), Raphael Hösl, Marius Orthuber (46. Florian Rauch), Nils Wölken, Felix Zehetmaier (60. Florian Baumann), Luca Fellermeier, Tom Simml, Nikolaus Puschmann (70. Adrian Alexy) - Trainer: Josef Heilmeier

TSV München 1954: Markus Blohmann, Manuel Exner, Omar Seni Worogo, Admir Rramanaj, Dennis Appiah, Berkan Altug, Giuliano Rubenbauer, Korab Rusiti (50. Dani Sako), Marcel Scheingraber, Ahmet Ünal, Florian Morina - Spielertrainer: Adam Puta

Schiedsrichter: Timon Knorr - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Marcel Scheingraber (3.), 1:1 Luca Fellermeier (7.), 2:1 Tom Simml (13.), 3:1 Luca Fellermeier (33.), 4:1 Admir Rramanaj (37. Eigentor), 5:1 Nils Wölken (44.), 6:1 Nikolaus Puschmann (44.), 7:1 Tom Simml (51.), 8:1 Tom Simml (58.), 9:1 Tom Simml (67.), 10:1 Tom Simml (69.)

Spiele am Samstag:

Der FC Langengeisling schlägt die SpVgg Altenerding und macht damit einen großen Schritt in Richtung sicheren Klassenerhalt. Zu Beginn waren es erst noch die Gäste, die den besseren Start erwischten und durch einen Elfmeter von Leonardo Tunjic in Führung gingen (7.). Langengeisling ließ sich jedoch nicht schocken und kam durch einen Treffer von Kilian Kaiser zurück in die Partie (27.). Kurz vor der Pause wurde es dann hitzig. Rafael Jorge und Samuel Kronthaler sahen jeweils die rote Karte, somit ging es im zweiten Durchgang mit zehn gegen zehn weiter.

In der 69. Minute brachte Sebastian Schubert die Gastgeber in Führung, im Gegenzug schwächte sich Altenerding ein weiteres Mal selbst. Leart Bilalli sah ebenfalls die rote Karte (76.). Langengeisling nutze die Überzahl sofort aus und sorgte in Person von Lenny Gremm für die Vorentscheidung (79.) Das 3:1 war gleichzeitig der Endstand. Der FC Langengeisling baut sein Polster auf die Abstiegsränge damit aus, die SpVgg Altenerding muss hingegen weiter zittern.

FC Langengeisling – SpVgg Altenerding 3:1

FC Langengeisling: Michael Hierl, Lucas Seeholzer, Maximilian Maier, Kilian Stenzel, Philipp Maiberger, Rafael Jorge, Paul Bucher, Kilian Kaiser (82. Karim Howlader), Valentin Bachmeier (54. Severin Stenzel), Sebastian Schubert (88. Fabian Kohlmann), Lenny Gremm

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher, Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Ajdin Nienhaus (80. Nihad Mujkic), Juan Diego Gomez Moreno (46. Nessim Mahsas), Pedro Flores, Samuel Kronthaler, Marco Baumann (79. Jannik Obermaier), Leart Bilalli, Leonardo Tunjic (83. Haki Vranovci)

Tore: 0:1 Leonardo Tunjic (7. Foulelfmeter), 1:1 Kilian Kaiser (27.), 2:1 Sebastian Schubert (69.), 3:1 Lenny Gremm (79.)

Rot: Samuel Kronthaler (45./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)

Rot: Rafael Jorge (45./FC Langengeisling/Tätlichkeit)

Rot: Leart Bilalli (77./SpVgg Altenerding/Tätlichkeit)



Der ASV Dachau patzt im Aufstiegsrennen! Gegen den VfR Garching setzte es für den bisherigen Tabellenzweiten eine Niederlage. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang Dennis Niebauer in der 67. Minute das goldene Tor für die Gäste. Garching ließ sich den knappen Vorsprung in der Schlussphase nicht mehr nehmen und festigt damit seine Position im Tabellenmittelfeld.

Der ASV rutscht währenddessen aus den Aufstiegsrängen und ist nur noch Dritter, allerdings nur einen Punkt hinter dem FC Moosinning. Das Aufstiegsrennen bleibt also spannend bis zum Schluss.

ASV Dachau – VfR Garching 0:1

ASV Dachau: Stefan Fängewisch, Tobias Erl, Luca Demmel, Matthias Cebulla, Noah Bezjak (82. Harun Mohamed), Thomas Rieger (74. Jonas Grundmann), Niklas Kiermeier, Matthias Koston, Andreas Jerkovic, Sebastian Mack, Cihan Öztürk (74. Kilian Knöferl)

VfR Garching: Korbinian Dietrich, Oliver Stefanovic, Nikolaos Salassidis (81. Lukas Wollny), Marcel Matkowitz (46. Dominik Eisl), Mike Niebauer, Maik Vogel (62. Luca Monetti), Luiz Landler (74. Nino Kardum), Philipp Strube, Dennis Niebauer, Thomas Niggl (59. Leon Fellner), Filippos Koliantzas

Tore: 0:1 Dennis Niebauer (67.)

Rot: Sebastian Mack (96./ASV Dachau/)