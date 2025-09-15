Palzing trifft spät – Moosinning verliert zwei Punkte in letzter Minute

Der FC Moosinning war gegen Palzing lange auf dem drei-Punkte-Kurs, doch die Palzinger konnten in der 90. Minute durch Radlmaier ausgleichen.

Moosinning – Der FC Moosinning hat auch gegen Aufsteiger Palzing nicht gewonnen. Nach einer ersten Halbzeit, in der sich beide Mannschaften neutralisierten, gingen die Gelb-Schwarzen per Strafstoß in Führung, ehe sie in der 90. Minute noch spät den Ausgleich hinnehmen mussten.

Die erste Halbzeit war Magerkost. Moosinning hatte circa 85 Prozent Ballbesitz, aber wusste nichts damit anzufangen. Palzing hielt die Gelb-Schwarzen weitgehend vom Tor weg. Die Zuschauer mussten sich so mit einem Spiel ohne hochkarätige Torchancen zufriedengeben.

Einzig ein harmloser Schuss von Chris Häusler vom FCM und ein Volleyabschluss von Michael Tafelmaier auf der anderen Seite zeigten einen Ansatz von Gefahr. Kurz vor der Halbzeit machte Tobi Killer noch auf sich aufmerksam mit einem Schuss aus 20 Metern, der kein Problem für Gästekeeper Matea Kostic war.

Die zweite Hälfte begann aus Sicht der Moosinninger vielversprechend. Nach nur einer gespielten Minute legte Haas auf Ulitzka zurück, der aber aus zehn Metern das Tor nicht traf und die Kugel am Pfosten vorbei legte. Dann zeigte der gut leitende Schiedsrichter Christian Babjar auf den Elfmeterpunkt. Palzing-Torwart Kostic war auf dem Weg zum Ball, und David Kamm spritzte vor ihn herein und wurde zu Fall gebracht.

Moosinning trifft, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits

Den fälligen Strafstoß verwandelte Max Siebald sicher zur Moosinninger Führung. Kurz darauf zappelte das Netz erneut, doch Häusler war bei seinem Abschluss im Abseits gestanden.

Auf der anderen Seite verbuchte der SVA Palzing einen Schuss von Marcel Radlmaier, der kein Problem für Schlussmann Aaron Siegl war. Die beste Chance für die Gäste aber hatte sein Bruder Fabian Radlmaier. Andre Bauer legte den Ball in die Mitte, und Radlmaier traf das Spielgerät nicht richtig.

Moosinning reklamiert erneut nach einem Elfmeter

In der 79. Minute forderte das Fanlager der Hausherren einen weiteren Elfmeter. Der eingewechselte Maxi Schmid war auf dem Weg in den Strafraum. Sein Gegenspieler kam zu Fall und klärte den Ball wohl mit der Hand. Ein weiterer Elfmeterpfiff blieb aber aus. Monty Mendama hatte nach toller Kombination mit Maxi Schmid noch eine weitere Chance auf das 2:0, doch auch ihm rutschte das Leder über den Schlappen.

Es kam, wie es kommen musste: Fabian Radlmaier spielte mit der FCM-Defensive Katz und Maus und blieb auch gegen Siegl der Sieger – 1:1. Das war dann auch der Endstand, und der FCM musste sich erneut mit einem Remis begnügen.