Palzing siegreich im Derby – Spitzenreiter Oberhaindlfing von Moosburg entthront

Da hilft auch kein Trikotziehen: Robin Dölz (l.), SVA-Torschütze zum 4:0, entwischt dem Kirchdorfer Luca Graziano. – Foto: Michalek

Zolling und Tegernbach/Rudelzhausen ziehen am Ex-Spitzenreiter Oberhaindlfing vorbei – Palzing II dominiert Derby gegen Kirchdorf II

Der Tabellenführer der A-Klasse 6 ist gestürzt. Durch die verdiente 1:3-Pleite in der Moosburger Neustadt rutschte der SV Oberhaindlfing auf den dritten Rang ab und steht jetzt hinter den an diesem Spieltag siegreichen Teams der SpVgg Zolling und SG Tegernbach/Rudelzhausen. BC Attaching II – SG Eichenfeld 0:3 (0:2). Die erste Viertelstunde bezeichnete BCA-Trainer Thomas Stampfl als „schlimm“. Denn: „Da waren wir einfach schlecht.“ Die Gäste hätten seiner Meinung nach höher führen müssen, anschließend sei seine Truppe deutlich besser in die Partie gekommen. „Aber leider haben wir den Anschluss nicht geschafft. Wir können derzeit einfach keine Tore schießen.“ So verwalteten die Gäste das Ergebnis. Am Ende gab es noch einen Elfmeter für die SGE – und hier sah Stampfl etwas Positives: „Es war fair von Eichenfeld, dass sie keine Rote Karte gefordert haben.“ Dass es der Schiri bei Gelb beließ, sei auch ihm hoch anzurechnen. Tore: 0:1 Louis Lamprecht (6.), 0:2 Daniel Feucht (12.), 0:3 Sodenny Kim (89./FE).

SVA Palzing II – SC Kirchdorf II 4:0 (3:0). Bei SVA-Coach Felix Wirth herrschte Begeisterung: „Heute haben Einsatz und spielerische Leistung vorbildlich gepasst." Von Beginn an habe seine Truppe Leidenschaft präsentiert und zur Pause verdient mit 3:0 geführt. Die Gäste vergaben im zweiten Abschnitt einen Elfer. Wirth weiß: „Das hätte noch mal für Spannung sorgen können." Danach machte seine Truppe aber munter weiter und setzte sich dominant durch. Tore: 1:0 Michael Mair (21.), 2:0 Leon Marvin Steinkühler (35.), 3:0 Florian Poeltl (37./FE), 4:0 Robin Dölz (83.).

SpVgg Zolling – VfR Haag 2:0 (0:0). Die Leistung seiner Jungs in der ersten Halbzeit beschrieb Zollings Coach Thomas Brandmaier mit drei Worten: „Tiefschlaf nach spielfrei.“ Nach der Pause am vergangenen Wochenende hätten seine Männer einige Zeit gebraucht, um in die Partie zu finden. Haag hätte durchaus führen können. Nach zwei Wechseln funktionierte es im zweiten Abschnitt allerdings deutlich besser: „Wir hätten den Sack sogar noch früher zumachen können“, so Brandmaier. Tore: 1:0 Yannis Pflug (56.), 2:0 Andreas Kreitmeier (61.).

SG Tegernbach/Rudelzhausen – TSV Au 4:2 (1:1). Anfangs sah SG-Trainer Michael Fuchs mehr „Derbykrampf“ als spielerische Aspekte. Das Unentschieden zur Pause sei daher gerecht gewesen. „Danach haben wir leicht offensiv gewechselt und glücklicherweise schnell drei Tore geschossen.“ Durch eine Gelbrote Karte sei unnötigerweise noch etwas Spannung in die Partie gekommen, großartige Chancen zum Anschluss der Auer sah Fuchs aber nicht. Sein Fazit: „Beim Derby zählt letztlich nur der Sieg, daher bin ich zufrieden.“ Tore: 0:1 Matthias Goldbrunner (17.), 1:1 Kilian Eicheldinger (30.), 2:1 Rinor Ukaj (50.), 3:1 Max Kühner (55.), 4:1 Markus Ostermeier (58.), 4:2 Tobias Edmaier (76./FE).