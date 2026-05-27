Palzing in der Relegation: Spätes Tor stößt Tür zum Klassenerhalt auf

Das wird noch einmal ein ganz heißer Tanz: Die SVA-Fußballer um Marcel Radlmaier (r.) arbeiteten intensiv gegen den Ball – und jubelten am Ende über einen im Hinblick aufs Rückspiel enorm wichtigen 1:0-Erfolg. – Foto: Lehmann

Geduldige Palzinger feiern 1:0-Hinspielsieg gegen starke Ebersberger. Doch der Coach erwartet im Rückspiel noch einen heißen Tanz.

Was war das für eine Schlussphase im Hinspiel der alles entscheidenden Relegationsrunde! In einem Duell, das lange Zeit auf ein torloses Remis zusteuerte, hat der SVA Palzing in letzter Sekunde zugeschlagen: Fabian Radlmaier erzielte in der sechsten Minute der Nachspielzeit das 1:0 gegen den TSV Ebersberg – und verschaffte den Ampertalern damit eine hervorragende Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Die Entscheidung fällt am kommenden Samstag (15 Uhr) im Rückspiel in Ebersberg.

Die 526 Zuschauer in Palzing sahen von Beginn an das erwartete Duell zweier Mannschaften, die ihre Stärken vor allem im Spiel gegen den Ball besitzen. Beide Teams verteidigten sehr diszipliniert, arbeiteten intensiv und ließen kaum klare Tormöglichkeiten zu. Die Palzinger mussten dabei kurzfristig auf Tobias Wirth verzichten. Für den angeschlagenen Außenverteidiger rückte Laurentino Contu in die Startelf. Der Ersatzmann hatte auch die auffälligste Aktion der ersten Halbzeit, als seine Flanke immer länger wurde und auf dem Tornetz landete.

Ansonsten bestimmten Zweikämpfe und Unterbrechungen das Geschehen. Die Bedeutung der Partie war vielen Akteuren anzumerken. Risiken wurden auf beiden Seiten weitgehend vermieden. Tore blieben deshalb bis zur Pause ebenso aus wie echte Großchancen.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst wenig. Beide Mannschaften lauerten auf den einen Fehler, der am Ende den Unterschied machen könnte. „Es war wirklich ein typisches 0:0-Spiel – absolut ausgeglichen über die komplette Zeit“, analysierte Palzings Trainer Enes Mehmedovic die Begegnung. „Beide Teams waren sehr diszipliniert und hatten kaum klare Vorteile.“

Gefährlich wurde es für die Gastgeber vor allem bei Standards. Die Ebersberger suchten immer wieder ihren groß gewachsenen Innenverteidiger Simon Wiener. Doch der für Wiener zugeteilte Marcel Radlmaier und die Palzinger Defensive verteidigten aufmerksam. Was dennoch aufs Tor kam, entschärfte Keeper Daniel Shabes㈠tari sicher. Die bis dahin beste Chance des Spiels hatte der SVA zehn Minuten vor Schluss: Antonius Fischer-Stabauer tauchte frei vor TSV-Torhüter Lukas Schmidmaier auf, konnte diesen jedoch nicht überwinden.

Als vieles bereits auf ein tor㈠loses Unentschieden hindeutete, überschlugen sich tief in der Nachspielzeit die Ereignisse: Zunächst erhielt Ebersbergs Wiener nach einem Foul eine Zehn-Minuten-Strafe (90.+5). Der TSV-Abwehrboss fehlte, als kurz darauf der fällige Freistoß in den Strafraum der Gäste segelte: Schmidmaier konnte den Ball nicht festhalten – und Fa㈠bian Radlmaier reagierte am schnellsten und drückte die Kugel über die Linie (90.+6).

„Großchancen gab es insgesamt nicht viele. Deshalb war klar, dass wahrscheinlich eine einzige Aktion das Spiel entscheiden würde“, sagte Coach Mehmedovic. Und weiter: „Ich glaube, wir haben am Ende einfach einen Tick mehr Geduld bewahrt und bis zur letzten Aktion daran geglaubt.“ Die Palzinger Fußballer feierten damit einen enorm wichtigen Sieg gegen einen starken Gegner. Mehmedovic warnt dennoch: „Das Rückspiel wird auf jeden Fall ein heißer Tanz. Da ist noch alles offen.“