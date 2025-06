Palzing hadert nach Remis bei SpVgg 1906: "Hätten nachlegen müssen"

Für Trainer Enes Mehmedovic geht das 1:1 in Ordnung. – Foto: Fupa

Das Hinspiel in Relegationsrunde zwei auf dem Weg zur Bezirksliga ist absolviert, und noch ist alles offen zwischen dem SVA Palzing und der SpVgg Haidhausen. Das alles entscheidende Match steigt nun ausgerechnet am kommenden Samstag in Palzing.

Die Gäste aus dem Ampertal erwischten auf dem Kunstrasenplatz in der Landeshauptstadt – eigentlich so gar nicht ihr Metier – den viel besseren Start und hatten die Partie lange im Griff. Folgerichtig gingen sie auch mit 1:0 in Führung (34.). Das Tor resultierte aus einem ruhenden Ball und war eine Co-Produktion der beiden Radlmaier-Brüder. Fabian hatte von rechts eine butterweiche Flanke in den Strafraum geschlagen, wo Bruder Marcel im Rücken der Abwehr am höchsten sprang und das Leder einnickte: Die zu diesem Zeitpunkt absolut verdiente Führung. Der einzige Makel, der nun folgte: „Wir hätten unbedingt nachlegen müssen“, monierte SVA-Coach Enes Mehmedovic. Stürmer Ivan Rakonic hatte noch im ersten Durchgang die Riesenchance zum 2:0, verzog aber.

Am Ende war das Unentschieden leistungsgerecht

Marcel Radlmaier brachte Palzing in Führung. – Foto: Fupa