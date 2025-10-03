Palzing hadert nach 1:1 gegen Rohrbach mit dem Schiedsrichter

Videoaufnahmen zeigen: Palzing wurde ein reguläres Tor gegen den TSV Rohrbach aberkannt – der Frust nach dem Remis ist groß. Schon am Samstag gibt es aber die nächste Chance auf drei Punkte.

Palzing – Nach dem Schlusspfiff überwog beim SVA Palzing der Frust. Wieder einmal hatten die Ampertaler das Gefühl, zwei Punkte verloren zu haben – auch, weil ein regulärer Treffer nicht gegeben wurde. Für Trainer Enes Mehmedovic fühlte sich das 1:1 (1:1)-Remis im Nachholspiel gegen den TSV Rohrbach deshalb wie eine Niederlage an.

Vor dem Duell hatte Mehmedovic den Gegner als Vorbild bezeichnet. Rohrbach spielt seine zwölfte Saison in Serie in der Bezirksliga Nord – und das mit geringen Mitteln. „Wir können uns da einiges abschauen“, so der Coach. Er forderte bedingungslosen Einsatz von seinen Spielern – und die lieferten zunächst ab. Palzing verteidigte aufmerksam und hatte den ersten Hochkaräter der Partie – doch der wuchtige Schuss von Fabian Radlmaier knallte nur an die Latte.

Dann folgte eine ereignisreiche Phase: Nach einem langen Ball war Rohrbachs Spielertrainer Philipp Federl vor SVA-Keeper Daniel Shabestari am Ball und schob zur Gästeführung ein (40.). Nur drei Minuten später schlug Palzing zurück: Ein Freistoß von Fabian Radlmaier segelte in den Strafraum, Bruder Marcel zog ab, und die Kugel wurde unhaltbar von Federl zum 1:1 abgefälscht (43.).

Nach Wiederbeginn wollte der SVA die Führung – und schien das 2:1 erzielt zu haben. Nach einem Freistoß traf Michael Tafelmaier aus der Drehung, der Ball sprang von der Unterkante der Latte klar hinter die Linie, erneut an die Latte und zurück ins Feld – der Schiedsrichter ließ jedoch weiterspielen. Videoaufnahmen belegten später: Der Ball war in vollem Umfang über der Linie.

Nach der Gelb-Roten Karte gegen Maximilian Berndl wegen Handspiels (61.) gewann Rohrbach in Überzahl die Oberhand. Die besten Gelegenheiten auf den Sieg hatten die Gäste in der Schlussphase, doch der SVA hielt stand. Die Gelb-Rote Karte für TSV-Mann Maximilian Merkl wegen Meckerns in der Nachspielzeit hatte keine Folgen mehr.

„Wir haben extrem viel investiert, aber kein Glück mit den Schiedsrichter-Entscheidungen“, haderte Mehmedovic. Immerhin: Palzing holte einen Punkt gegen das Vorbild aus Rohrbach – und ist seit mittlerweile zwei Spielen ungeschlagen.