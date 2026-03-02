Palzing erlebt bitteren Nachmittag in Rohrbach

Palzing verlor knapp mit 0:1 gegen Rohrbach. – Foto: Andreas Heilmaier/FuPa

Das Kellerduell in Rohrbach endet bitter für die SVA. Trotz Unterzahl vergibt Palzing in der Nachspielzeit die große Chance zum Ausgleich.

Die Palzinger erspielten sich auf dem tiefen Untergrund in Rohrbach in der ersten Hälfte gute Möglichkeiten. Zwei davon hatte Neuzugang Marzuk Shaban, der bei seinem Pflichtspieldebüt auf dem linken Flügel begann. Einmal rettete Rohrbachs Torhüter Tobias Lindlmaier, einmal verzog Shaban um Zentimeter. Auch Mathias Reinbacher und Radlmaier vergaben aussichtsreich. Auf der anderen Seite stand die SVA-Defensive sicher – auch weil Philipp Götz (18) auf der Sechs ein gutes Debüt ablieferte. Mehmedovic: „Er hat es wirklich sehr stark gemacht.“

Der Restart in der Bezirksliga Nord entwickelte sich für Palzing zu einem bitteren Nachmittag. Das Team von Trainer Enes Mehmedovic verlor nicht nur das Kellerduell in Rohrbach mit 0:1 (0:1), sondern auch Offensivmann Fabian Radlmaier (Rote Karte). Trotz langer Unterzahl wäre bei besserer Chancenverwertung mehr drin gewesen.

Rohrbach reichte allerdings eine Chance durch Spielertrainer Philipp Federl, um in Führung zu gehen. Mit 1:0 für den TSV ging es in die Pause. Kurz nach Wiederbeginn dann eine bittere Szene aus Sicht der Gäste: Radlmaier wurde von einem Gegenspieler gekreuzt, traf diesen und sah glatt Rot. Palzing war nun in Unterzahl und lief einem Rückstand hinterher.

Doch die Gäste verteidigten zu zehnt aufmerksam und stemmten sich gegen den zweiten Gegentreffer. Mit Erfolg, denn bis in die Nachspielzeit blieb es beim knappen Rückstand. Dann bot sich die goldene Chance auf den Ausgleich: Zunächst zog der eingewechselte Laurentino Contu aus fünf Metern ab, ein Verteidiger kratzte den Schuss jedoch von der Linie. Den Nachschuss setzte Liam Russo ans Lattenkreuz.

Der SVA-Trainer lobte „den Einsatz, für den die Jungs einen Punkt verdient hätten“, bemängelte aber auch die teils „klägliche Chancenverwertung“. Und natürlich schmerze der Platzverweis für Radlmaier.