Palzing dreht 0:3 – und kassiert in letzter Sekunde den Ausgleich

Was für ein Aufbäumen! Der SVA um Fabian Radlmaier (l.) stand nach dem 0:3 in der 32. Minute mit dem Rücken zur Wand – und hätte am Ende sogar fast noch gewonnen. – Foto: Rabuser

Der SVA hatte sich im Duell der Bezirksligisten viel vorgenommen, doch der Start gehörte klar den Gastgebern. Der SV Ohlstadt wirkte von Beginn an wacher, aggressiver in den Zweikämpfen und zielstrebiger im Spiel nach vorne. Besonders bei Standards entwickelten die Hausherren große Gefahr. Bereits in der siebten Minute köpfte Jonas Thümmler nach einer scharf vors Tor gezogenen Ecke zum 1:0 für den SVO ein.

Es war ein denkwürdiger Abend in Ohlstadt . Nach einer halben Stunde im Hinspiel der ersten Relegationsrunde schien der SVA Palzing bereits mit einem Bein in der Kreisliga zu stehen. Was folgte, war eine beeindruckende Aufholjagd: Die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic drehte einen 0:3-Rückstand in eine 4:3-Führung – musste in letzter Minute aber noch den Ausgleich hinnehmen. Nach dem 4:4 ist vor dem Rückspiel am Samstag (15 Uhr) in Palzing weiter alles offen.

Die Palzinger fanden dagegen zunächst kaum Zugriff. Mehrfach segelten die von Klaus Zach getretenen Standards bedrohlich in den Sechzehner. Dass Ohlstadt auch aus dem Spiel heraus Gefahr entwickeln konnte, zeigte sich in der 27. Minute: Da kombinierten sich die Gastgeber über die rechte Seite durch – und die Flanke fand Torjäger Maximilian Schwinghammer, der aus kurzer Distanz auf 2:0 stellte. Als Thümmler wenig später nach einem weiteren Zach-Freistoß auch noch zum 3:0 einköpfte (32.), sprach vieles für ein frühes Ende der Palzinger Hoffnungen.

Doch ausgerechnet dieser Treffer wurde zum Wendepunkt: Vom Anstoß weg zeigte der SVA die richtige Reaktion. Tobias Wirth flankte präzise in den Strafraum, und Ivan Rakonic verkürzte nur eine Minute nach dem 0:3 auf 1:3 (33.). Die Gäste wirkten jetzt deutlich mutiger und agierten mit mehr Überzeugung. Kurz vor der Pause hätte Rakonic den Abstand beinahe weiter verkürzt, scheiterte jedoch am Torhüter.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Palzing zunehmend die Kontrolle. Die Gäste gewannen mehr zweite Bälle, führten die Zweikämpfe konsequenter und drängten Ohlstadt immer weiter zurück. „Wir haben einige Dinge angesprochen und im Vergleich zur ersten Halbzeit viel besser umgesetzt“, erklärte Coach Mehmedovic später.

Belohnt wurde die Leistungssteigerung zunächst durch einen Foulelfmeter, den Fabian Radlmaier sicher zum 2:3 verwandelte (70.). Danach drängten die Palzinger Fußballer auf den Ausgleich – mit Erfolg: Marcel Radlmaier drückte eine Hereingabe zum 3:3 über die Linie (89.) und brachte in der Nachspielzeit den SVA sogar mit 4:3 in Führung (90.+3). Die Partie schien komplett gedreht – doch der Schlusspunkt gehörte Ohlstadt: Thümmler traf mit der letzten Aktion der Partie zum 4:4 (90.+7).

„Aus meiner Sicht war das Unentschieden verdient, wenn man das gesamte Spiel betrachtet“, sagte Mehmedovic. „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wie sie nach diesem Rückstand zurückgekommen ist und nie aufgegeben hat.“ Damit ist vor dem Rückspiel am Samstag alles offen. Ohlstadt dominierte die erste Halbzeit, der SVA die zweite. Die Entscheidung fällt nun im Ampertal.