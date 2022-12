Paloma setzt auf Kontinuität Kapitän Moritz Niemann 13 weitere Spiele bleiben mindestens eine weitere Saison

In den vergangenen Wochen wurden im „Team Paloma“ zahlreiche positive Gespräche geführt, um die Kaderplanungen für die kommenden Spielzeiten voranzutreiben. Der Verein wird seinen eingeschlagenen Weg weitergehen und auch personell auf Kontinuität setzen, um das Team langfristig in der Oberliga zu etablieren. Bereits jetzt steht fest, dass die Mannschaft auch in der Zukunft zu großen Teilen zusammenbleiben wird.

Kapitän Moritz Niemann (26) geht voran, er hat seinen Verbleib für gleich zwei weitere Jahre zugesagt und schriftlich fixiert. „Ich bin vor dreieinhalb Jahren zum USC gewechselt, um mich fußballerisch und persönlich nochmals weiterzuentwickeln und möchte den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit unserem Trainer Marius Nitsch fortsetzen. Seit dem mir in dieser Saison die Ehre zu Teil wurde, die Kapitänsbinde von Max Krause zu übernehmen, durfte ich noch mehr Verantwortung übernehmen und enger mit dem Trainer zusammenarbeiten. Es war eine große Herausforderung, in diese Fußstapfen zu treten, doch dieses unglaubliche Team hat mir diese Aufgabe sehr erleichtert und es macht riesig Spaß, mit den Jungs auf und neben dem Platz Zeit zu verbringen. Dass ich dieses großartige Team als Kapitän Woche für Woche aufs Feld führen darf, ehrt mich sehr und ich gebe stets mein Bestes, dem Team zu helfen und als Vorbild voranzugehen. In unserem Kader haben wir viele junge Spieler mit einem großen Potenzial, denen ich gerne als Ansprechpartner zu Seite stehen will und ihnen helfen möchte, sich zu entwickeln, damit sie ihre Ziele erreichen. Ich bin selbst aber auch noch nicht am Ende meiner Entwicklung und werde weiterhin versuchen, mich stetig zu verbessern und mich neuen Aufgaben mit Freude zu stellen“, sagt Moritz Niemann über seinen längerfristigen Verbleib an der Brucknerstraße

Doch damit noch lange nicht genug, denn neben dem Kapitän haben kürzlich einige weitere Leistungsträger für mindestens eine weitere Spielzeit beim USC zugesagt: Co-Kapitän Lasse Blöcker (24), Michel Blunck (26) und Christian Merkle (28) werden auch in der Saison 2023/2024 das Paloma-Trikot tragen. Zum Kader gehören dann ebenso weiterhin Tom Bein (28), Colin Blumauer (26), Joshua Freude (23), Malik Kramer (18), Kevin Lohrke (30), Lion Mandelkau (25), Tim-Julian Pahl (26), Maurice Schwäbe (25), Lennard Wallner (27) und Tom Wohlers (25). Sie hatten bereits vor geraumer Zeit ihr Engagement für die kommende Spielzeit zugesichert.