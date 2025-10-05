Paloma mit "Brucknerstraßen-Tugenden" und Heimsieg gegen den ETV

Mit einer leidenschaftlichen und taktisch reifen Vorstellung hat der Uhlenhorster SC Paloma das Stadtduell gegen den Eimsbütteler TV mit 3:2 (1:1) für sich entschieden und sich in der Spitzengruppe der Oberliga Hamburg festgesetzt. Für Trainer Marius Nitsch war es „die beste Saisonleistung“ seines Teams – und das nicht ohne Grund.
Paloma präsentierte sich an der heimischen Brucknerstraße von Beginn an bissig und defensiv stabil. „Gegen den Ball haben wir unsere Brucknerstraßen-Tugenden gezeigt und waren richtig giftig“, so Nitsch. Auch spielerisch überzeugte sein Team, fand immer wieder Wege, das hohe Pressing der Gäste zu umspielen. „Wir haben bereits in der ersten Halbzeit dreimal sehenswert das Angriffspressing gebrochen – mit dem Ball war das heute richtig stark.“
Nach dem zwischenzeitlichen 3:1 mussten die Gastgeber in der elfminütigen Nachspielzeit noch einmal tief durchatmen, als ETV durch Sinanovic verkürzte. „Nach dem späten Anschlusstreffer mussten wir alles reinwerfen und leidenschaftlich verteidigen. Der Mix aus kollektivem Verteidigen und offensiven Akzenten war heute hervorragend“, lobte Nitsch.
ETV-Coach Can Timo Schultz zollte dem Gegner Anerkennung: „Nicht unverdiente drei Punkte für Paloma. Heute hat der Lucky Punch zum richtigen Zeitpunkt entschieden.“
Uhlenhorster SC Paloma – Eimsbütteler TV Hamburg 3:2 (1:1)
Uhlenhorster SC Paloma: Tjark Grundmann, Colin Cristopher Blumauer, Quincy Adjei, Tom Burmeister, Samuel Jacob (76. Lennart Keßner), Lion Mandelkau, Michel Lucas Blunck, Fabian Jacobs (81. Jan Paul Koschorreck), Aulon Lekaj, Can-Luka Topcu (94. Yannick Albrecht), Johann Magnus Buttler - Trainer: Marius Nitsch
Eimsbütteler TV Hamburg: Nathanael Obeng Sallah, Samuel Abiodun Olayisoye, Juri Carl Jonny Marxen, Jean De Chatrie-Doegl (63. Gabriel Balde), Farid Maboa Dibamba, Bamo Karim Mohamed, Jasper Hölscher, Josh Lesley Görtzen (81. Max-Adrian Donel Mbodje), Tom Politz, Jon Willem Pauli (63. Jay Archard), Merlin Sinanovic - Trainer: Can Timo Schultz
Schiedsrichter: Florian Pötter (FC Voran Ohe)
Tore: 1:0 (30. Eigentor), 1:1 Merlin Sinanovic (43. Foulelfmeter), 2:1 Johann Magnus Buttler (60. Foulelfmeter), 3:1 Lennart Keßner (86.), 3:2 Merlin Sinanovic (90.)