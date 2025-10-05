Paloma mit "Brucknerstraßen-Tugenden" und Heimsieg gegen den ETV

Mit einer leidenschaftlichen und taktisch reifen Vorstellung hat der Uhlenhorster SC Paloma das Stadtduell gegen den Eimsbütteler TV mit 3:2 (1:1) für sich entschieden und sich in der Spitzengruppe der Oberliga Hamburg festgesetzt. Für Trainer Marius Nitsch war es „die beste Saisonleistung“ seines Teams – und das nicht ohne Grund.

Paloma präsentierte sich an der heimischen Brucknerstraße von Beginn an bissig und defensiv stabil. „Gegen den Ball haben wir unsere Brucknerstraßen-Tugenden gezeigt und waren richtig giftig“, so Nitsch. Auch spielerisch überzeugte sein Team, fand immer wieder Wege, das hohe Pressing der Gäste zu umspielen. „Wir haben bereits in der ersten Halbzeit dreimal sehenswert das Angriffspressing gebrochen – mit dem Ball war das heute richtig stark.“