Paloma bleibt nach Viertelfinal-Einzug eine Pokalmannschaft

Der USC Paloma hat seinen Traum vom dritten Finaleinzug in Serie am Leben gehalten. Im Achtelfinale setzte sich der Oberligist vor 160 Zuschauern am Barmbeker Bahnhof verdient mit 3:1 gegen den Niendorfer TSV durch und zog ins Viertelfinale ein.

Die „Tauben“ erwischten einen Start nach Maß. Gleich der erste Angriff führte zur Führung: Nach einem langen Abschlag von Keeper Tjark Grundmann leitete Samuel Jacob auf der rechten Seite weiter und steckte präzise auf Lennart Keßner durch, der aus halbrechter Position eiskalt ins kurze Eck vollendete (8.). Paloma blieb zunächst spielbestimmend, ließ Niendorf jedoch zunehmend ins Spiel kommen.

Der NTSV zeigte sich unbeeindruckt vom frühen Rückstand und kam Mitte der ersten Hälfte besser in die Partie. Nach einem gefährlichen Vorstoß über die linke Seite parierte Grundmann zunächst stark (26.), war jedoch kurz darauf machtlos. Einen Freistoß von Kutschke aus 18 Metern konnte er nur abklatschen lassen, den Abpraller verwertete Tim Krüger zum verdienten Ausgleich (27.). In dieser Phase hatten die Gäste weitere Möglichkeiten, unter anderem verfehlte Daniel Brückner nach einem geblockten Schuss von Dohrn nur knapp das Tor (30.).

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie zugunsten der Gastgeber. Eine lange Hereingabe von Lekaj aus dem linken Halbfeld geriet zur Schlüsselszene: Niendorfs Speck wollte klären, köpfte den Ball jedoch unglücklich als Bogenlampe über den eigenen Torhüter hinweg ins Netz – das 2:1 für Paloma (53.). Der USC übernahm danach wieder die Kontrolle, blieb aber nicht fehlerfrei. Nach einem Ballverlust von Grundmann im eigenen Strafraum verpasste Heiduck den möglichen Ausgleich nur knapp (69.).

Diese Nachlässigkeit blieb folgenlos. Wenige Minuten später setzte Paloma den entscheidenden Konter. Niemann behauptete den Ball stark gegen zwei Gegenspieler und bediente Can Topcu, der uneigennützig querlegte. Keßner blieb auch bei seiner zweiten Gelegenheit cool und traf zum 3:1 ins lange Eck (72.).

In der Schlussphase verteidigte der USC Paloma den Vorsprung souverän, Niendorf fand kein Mittel mehr, um nochmals gefährlich zu werden. So feierten die Gastgeber einen insgesamt verdienten Erfolg und stehen erneut im Viertelfinale.