Paloma bleibt ETSV Angstgegner – "Ero" verpasst Last-Minute-Sieg

Can Kömürcü (ETSV Hamburg, re.) egalisierte die Paloma-Führung von Tom Burmeister. – Foto: Hellwig (li.) / Meizel (re.)





USC Paloma hat Tabellenführer ETSV Hamburg erneut geärgert. Nach zwei Siegen in der Vorsaison entführte das Team von Trainer Marius Nitsch beim 1:1 im Oberliga-Spitzenspiel einen Punkt vom Eisenbahner Platz – und das trotz eines späten Elfmeters für den Favoriten, den Erolind Krasniqi in der 90. Minute neben das Tor setzte. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives, kampfbetontes Duell zweier Topmannschaften. „Es war ein rassiges, sehr körperliches Spiel, mit dem ich absolut zufrieden bin", sagte Paloma-Coach Nitsch. „Eisenbahn hatte ein leichtes Chancenplus, aber wir haben mutig agiert, sind früh angelaufen, haben viele Eins-gegen-eins-Duelle gesucht und sehr diszipliniert verteidigt." In der ersten Halbzeit kam seine Mannschaft selbst zu guten Möglichkeiten: Lenny Keßner verzog aus kurzer Distanz, Can Topcu scheiterte kurz vor der Pause am stark reagierenden ETSV-Keeper Tom Müller.

Die Belohnung für den couragierten Auftritt folgte unmittelbar nach Wiederanpfiff. Nach einem Freistoß von Moritz Niemann verwertete Tom Burmeister am zweiten Pfosten zur 1:0-Führung (46.). Danach stemmte sich Paloma mit großem Einsatz gegen die anrollenden Gastgeber. „Der Druck wurde immer größer, das war beim Tabellenführer auch zu erwarten. Aber wir haben wirklich alles reingeworfen und leidenschaftlich verteidigt“, lobte Nitsch sein Team. Der ETSV drängte mit zunehmender Spieldauer auf den Ausgleich – und wurde belohnt. In der 81. Minute traf Can Kömürcü sehenswert per volley zum 1:1. Doch die Schlussszene gehörte Krasniqi: Der Offensivspieler setzte den fälligen Elfmeter in der 90. Minute am Tor vorbei. „Natürlich auch ein Quäntchen Glück für uns“, gab Nitsch zu. „Aber wir haben viel investiert, mutig gespielt und uns den Punkt durch unsere Haltung verdient. Es war das Glück des Tüchtigen.“