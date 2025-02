Paloma beweist im zweiten Spiel innerhalb von vier Tagen langen Atem

Der USC Paloma setzte seinen erfolgreichen Lauf in der Oberliga Hamburg fort und besiegte den SC Victoria mit 2:0. Das Spiel war über weite Strecken eine zähe Angelegenheit. Am Ende waren es zwei späte Tore, die die Erfolgsserie der Uhlenhorster ausbauten.

Beide Mannschaften hatten unterschiedliche Ausgangssituationen: Der USC Paloma konnte mit 19 Punkten aus den letzten sieben Partien voller Selbstbewusstsein in das Spiel gehen, während der SC Victoria nach sechs sieglosen Begegnungen (0-1-5) dringend einen Sieg brauchte. Doch auch wenn beide Teams in unterschiedlichen Serien steckten, bot die Partie nicht viel Spektakel in der ersten Halbzeit.