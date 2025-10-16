Paloma behält Konstanz bei: Das erfolgreiche Trainerteam verlängert!

Der USC Paloma hat eine wichtige Weichenstellung für die kommenden Jahre vorgenommen und setzt weiterhin auf das bewährte Trainerteam um Chefcoach Marius Nitsch.
Pressemitteilung USC Paloma
wir können heute eine äußerst erfreuliche Nachricht – verbunden mit der wichtigsten Personalentscheidung im sportlichen Bereich für die kommenden Spielzeiten – bekanntgeben. Getreu dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ haben wir uns nach kurzen, intensiven Gesprächen mit dem gesamten Trainerteam darauf verständigt, den erfolgreichen Weg der zurückliegenden Jahre auch zukünftig längerfristig gemeinsam zu gehen.
Dementsprechend wurden die zum Saisonende auslaufenden Vereinbarungen mit unserem Cheftrainer Marius Nitsch (32), seinem Co-Trainer Zoran Nestorovic (50) sowie Torwarttrainer Ingo Glashoff (50) jeweils um zwei weitere Jahre verlängert, sodass das Trio die sportlichen Geschicke der Oberligamannschaft des USC Paloma mindestens bis zum Ende der Saison 2027/28 lenken wird.
„Ich freue mich sehr über die langfristige Verlängerung und die damit einhergehende gelebte Kontinuität, die selbst im Amateurfußball heutzutage nicht mehr üblich ist. Gemeinsam mit einer starken Mannschaft und tollen Offiziellen haben wir in den letzten Jahren hervorragende Platzierungen in der Oberliga erzielt, waren zweimal im Pokalfinale und konnten junge Spieler in die Regionalliga entwickeln. Vor allem freut es mich persönlich, dass mit Zoran Nestorovic und Ingo Glashoff Konstanz im Trainerteam herrscht und wir weiterhin voller Tatendrang die gemeinsamen Ziele angehen.“, sagt der aktuelle und auch zukünftige Cheftrainer im Team Paloma.
„Wir freuen uns sehr, dass wir die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Trainer Marius Nitsch, Co-Trainer Zoran Nestorovic und Torwarttrainer Ingo Glashoff bereits zu diesem frühen Zeitpunkt realisieren konnten. Dieses Trio ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg der letzten Jahre. Auf diesem starken Fundament wollen wir weiter aufbauen. Aus der jüngeren Vergangenheit stehen die beiden Pokalfinals und die beste Saison der Vereinsgeschichte in der zurückliegenden Spielzeit zu Buche. Aber es sind nicht nur die sportlichen Erfolge, die unsere Zusammenarbeit ausmacht. Stets offen, ehrlich und direkt arbeiten wir von Tag eins an zusammen und haben dazu auch eine Menge Spaß dabei. Als Verein freuen wir uns sehr, dass wir nun Planungssicherheit bis mindestens zum Sommer 2028 haben und diese erfolgreiche Zusammenarbeit fortsetzen.“, sagt USC-Ligamanager Jan Haimerl.
Mit sportlichen Grüßen
Dirk Rathke – Präsident
Jan Haimerl – Ligamanager
Christoph Hellwig – Teamkoordinator