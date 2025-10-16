Paloma behält Konstanz bei: Das erfolgreiche Trainerteam verlängert!

Der USC Paloma hat eine wichtige Weichenstellung für die kommenden Jahre vorgenommen und setzt weiterhin auf das bewährte Trainerteam um Chefcoach Marius Nitsch.

Liebe Sportfreunde, wir können heute eine äußerst erfreuliche Nachricht – verbunden mit der wichtigsten Personalentscheidung im sportlichen Bereich für die kommenden Spielzeiten – bekanntgeben. Getreu dem Motto „Aller guten Dinge sind drei“ haben wir uns nach kurzen, intensiven Gesprächen mit dem gesamten Trainerteam darauf verständigt, den erfolgreichen Weg der zurückliegenden Jahre auch zukünftig längerfristig gemeinsam zu gehen.

Dementsprechend wurden die zum Saisonende auslaufenden Vereinbarungen mit unserem Cheftrainer Marius Nitsch (32), seinem Co-Trainer Zoran Nestorovic (50) sowie Torwarttrainer Ingo Glashoff (50) jeweils um zwei weitere Jahre verlängert, sodass das Trio die sportlichen Geschicke der Oberligamannschaft des USC Paloma mindestens bis zum Ende der Saison 2027/28 lenken wird.

„Ich freue mich sehr über die langfristige Verlängerung und die damit einhergehende gelebte Kontinuität, die selbst im Amateurfußball heutzutage nicht mehr üblich ist. Gemeinsam mit einer starken Mannschaft und tollen Offiziellen haben wir in den letzten Jahren hervorragende Platzierungen in der Oberliga erzielt, waren zweimal im Pokalfinale und konnten junge Spieler in die Regionalliga entwickeln. Vor allem freut es mich persönlich, dass mit Zoran Nestorovic und Ingo Glashoff Konstanz im Trainerteam herrscht und wir weiterhin voller Tatendrang die gemeinsamen Ziele angehen.“, sagt der aktuelle und auch zukünftige Cheftrainer im Team Paloma.