Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Beim Hinrunden-Auftakt hatten die Waltershofener um Nans Rüttgers (rechts, gegen Yannik Böhler) das Aufsteigerduell gegen den FC Wittlingen mit 1:0 gewonnen. Es ist nach nun 16 Spieltagen der weiterhin einzige Saisonsieg der Blau-Weißen. – Foto: Achim Keller
Paletta, SV Blau-Weiß Waltershofen: "Haben uns selbst bestraft"
Im Landesliga-Kellerduell hat Schlusslicht SV Blau-Weiß Waltershofen den zweiten Saisonsieg verpasst.
Beim FC Wittlingen müssen die Gäste nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2-Remis begnügen.
Den SV Blau-Weiß Waltershofen plagen bereits die gesamte bisherige Saison Verletzungssorgen. Beim Kellerduell der Landesliga in Wittlingen musste die Mannschaft um Giuseppe Paletta auf eine Reihe von Spielern verzichten. Nichtsdestotrotz fand der Spielertrainer, dass sein Team beim 2:2 die bessere Leistung gezeigt hatte.