Paldino für „Tor des Monats“ nominiert

Große Ehre für Lorenzo Paldino: Der Stürmer der Kickers ist von der ARD Sportschau als einer von fünf Kandidaten für das „Tor des Monats August“ nominiert worden. Mit einem sehenswerten Treffer sorgte Paldino am 2. Spieltag der 3. Liga in der Nachspielzeit für den späten 1:1-Ausgleich gegen Rot-Weiss Essen.

Die Abstimmung läuft noch bis zum 27. September um 19 Uhr. Fans können per Telefon oder online auf der Sportschau-Seite ihre Stimme abgeben. Neben Paldino stehen vier weitere Treffer zur Wahl. Für den Kickers-Angreifer wäre es eine besondere Auszeichnung, sollte er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen.