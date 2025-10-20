Painten siegt nach Trainertausch – Riedenburg kann mit Remis gut leben

Das heißerwartete Top-Spiel in der Kreisliga 2 fand keinen Sieger. Mit dem 1:1-Unentschieden dürfte Klassenprimus TV Riedenburg deutlich besser leben können als sein Verfolger TSV Dietfurt, dem ja ein Punktabzug ins Haus steht. Wichtige Zähler gegen den Abstieg sackte der ASV Undorf in Peising ein. Die weiteren „Kellerkinder“ konnten hingegen nichts für ihr Punktekonto tun. Unterdessen gewann die SG Painten ihr erstes Spiel nach dem Trainerwechsel deutlich mit 5:1 gegen Großberg.



Im ersten Auftritt nach der Trennung von Trainer Stefan Galli konnte die SG Painten ein Ausrufezeichen senden. Gegen Top-Aufsteiger Großberg brachte die Mannschaft, erstmals angeleitet von Interimstrainer Ralf Michel, mal wieder ihre Offensivqualitäten so richtig auf den Platz. Wirbelwind Tim Kellner glänzte mit einem Dreierpack. Wegweisend: Die Heimelf traf unmittelbar vor und nach der Halbzeitpause.







Einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt konnte Liganeuling Hohenschambach tun. Sinzing verschlief den Start und geriet prompt in Rückstand. Ein Foulelfmeter brachte die Gäste zurück ins Spiel. Nach der Pause wurde es ruppiger, wovon zwei Zeitstrafen wegen Foulspiels zeugen. Dem Siegtreffer der SGH (78.) ging ein Torwartfehler voraus.







Keinen Sieger fand das Top-Spiel im Altmühltal. Beide Mannschaften hatten beim 1:1 Chancen auf den Lucky Punch, die klareren Möglichkeiten waren aber auf Seiten der gastgebenden Riedenburger. Tabellarisch bleibt es vorerst bei einem Vorsprung von fünf Zählern. Da den Dietfurtern jedoch ein Punktabzug bevorsteht, dürfte der Spitzenreiter mit dem Remis deutlich besser leben können. Überdies bleibt der TV weiter ungeschlagen. Zum ausführlichen Spielbericht...



Die junge Undorfer Mannschaft befindet sich weiter im Aufwind. In Peising zeigte die Mühlbauer-Formation erneut eine geschlossene Teamleistung. Den Hausherren fehlte speziell im zweiten Durchgang der nötige Biss, um den Sieg zu erzwingen. Zudem konnte die SG-Offensive ihre Chancen nicht verwerten. Hier agierte der ASV effizienter.







Beim Nachbarschaftsduell an der Tiefenhüll erlitt der TSV Beratzhausen nach dem jüngsten Sieg wieder einen Rückschlag. Ein früher Doppelpack von Jonas Doblinger brachte die DJK auf den Pfad Richtung Heimsieg. Fortan lieferten sich die Teams ein hartumkämpftes Duell. Letztlich gewann Eichlberg das Match anhand der Spielanteile zu Recht.







Den Premierensieg aus der Vorwoche konnte die Hemauer Elf nicht „vergolden“. Der Gastgeber gestaltete die erste Halbzeit offen, ehe Steinsberg kurz vorm Pausenpfiff in Führung ging. Dieses Tor brachte der Dobler-Elf etwas mehr Sicherheit. Nach Wiederbeginn agierte Hemau offener und offensiver – und wurde schließlich ausgekontert. Der FSV springt auf Rang drei, sein Gegner bleibt Letzter.







Eine gnadenlose Chancenauswertung war der Schlüssel für die SG, die aus wenigen klaren Torchancen zwei Tore fabrizierte. Lupburg hingegen brachte den Ball im zweiten Durchgang nicht im Tor unter. Und haderte schlussendlich mit einer vermeidbaren Heimniederlage. Hintenraus verteidigten die Gäste tief und kompakt.