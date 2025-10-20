 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
1:1 gegen Verfolger Dietfurt: Primus TV Riedenburg (helles Trikot) ist weiter ungeschlagen.
1:1 gegen Verfolger Dietfurt: Primus TV Riedenburg (helles Trikot) ist weiter ungeschlagen. – Foto: Maxi Sedlmeier

Painten siegt nach Trainertausch – Riedenburg kann mit Remis gut leben

Undorf weiter im Aufwind +++ Rückschläge für Lupburg, Sinzing und Beratzhausen +++ Steinsberg jetzt Dritter

Das heißerwartete Top-Spiel in der Kreisliga 2 fand keinen Sieger. Mit dem 1:1-Unentschieden dürfte Klassenprimus TV Riedenburg deutlich besser leben können als sein Verfolger TSV Dietfurt, dem ja ein Punktabzug ins Haus steht. Wichtige Zähler gegen den Abstieg sackte der ASV Undorf in Peising ein. Die weiteren „Kellerkinder“ konnten hingegen nichts für ihr Punktekonto tun. Unterdessen gewann die SG Painten ihr erstes Spiel nach dem Trainerwechsel deutlich mit 5:1 gegen Großberg.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
5
1
Abpfiff

Im ersten Auftritt nach der Trennung von Trainer Stefan Galli konnte die SG Painten ein Ausrufezeichen senden. Gegen Top-Aufsteiger Großberg brachte die Mannschaft, erstmals angeleitet von Interimstrainer Ralf Michel, mal wieder ihre Offensivqualitäten so richtig auf den Platz. Wirbelwind Tim Kellner glänzte mit einem Dreierpack. Wegweisend: Die Heimelf traf unmittelbar vor und nach der Halbzeitpause.

Gestern, 14:00 Uhr
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
2
1
Abpfiff

Einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt konnte Liganeuling Hohenschambach tun. Sinzing verschlief den Start und geriet prompt in Rückstand. Ein Foulelfmeter brachte die Gäste zurück ins Spiel. Nach der Pause wurde es ruppiger, wovon zwei Zeitstrafen wegen Foulspiels zeugen. Dem Siegtreffer der SGH (78.) ging ein Torwartfehler voraus.

Gestern, 14:30 Uhr
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
1
1
Abpfiff

Keinen Sieger fand das Top-Spiel im Altmühltal. Beide Mannschaften hatten beim 1:1 Chancen auf den Lucky Punch, die klareren Möglichkeiten waren aber auf Seiten der gastgebenden Riedenburger. Tabellarisch bleibt es vorerst bei einem Vorsprung von fünf Zählern. Da den Dietfurtern jedoch ein Punktabzug bevorsteht, dürfte der Spitzenreiter mit dem Remis deutlich besser leben können. Überdies bleibt der TV weiter ungeschlagen. Zum ausführlichen Spielbericht...

Gestern, 15:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
1
2
Abpfiff

Die junge Undorfer Mannschaft befindet sich weiter im Aufwind. In Peising zeigte die Mühlbauer-Formation erneut eine geschlossene Teamleistung. Den Hausherren fehlte speziell im zweiten Durchgang der nötige Biss, um den Sieg zu erzwingen. Zudem konnte die SG-Offensive ihre Chancen nicht verwerten. Hier agierte der ASV effizienter.

Gestern, 15:15 Uhr
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
3
1
Abpfiff

Beim Nachbarschaftsduell an der Tiefenhüll erlitt der TSV Beratzhausen nach dem jüngsten Sieg wieder einen Rückschlag. Ein früher Doppelpack von Jonas Doblinger brachte die DJK auf den Pfad Richtung Heimsieg. Fortan lieferten sich die Teams ein hartumkämpftes Duell. Letztlich gewann Eichlberg das Match anhand der Spielanteile zu Recht.

Gestern, 15:15 Uhr
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
0
3
Abpfiff

Den Premierensieg aus der Vorwoche konnte die Hemauer Elf nicht „vergolden“. Der Gastgeber gestaltete die erste Halbzeit offen, ehe Steinsberg kurz vorm Pausenpfiff in Führung ging. Dieses Tor brachte der Dobler-Elf etwas mehr Sicherheit. Nach Wiederbeginn agierte Hemau offener und offensiver – und wurde schließlich ausgekontert. Der FSV springt auf Rang drei, sein Gegner bleibt Letzter.

Gestern, 15:15 Uhr
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
1
2
Abpfiff

Eine gnadenlose Chancenauswertung war der Schlüssel für die SG, die aus wenigen klaren Torchancen zwei Tore fabrizierte. Lupburg hingegen brachte den Ball im zweiten Durchgang nicht im Tor unter. Und haderte schlussendlich mit einer vermeidbaren Heimniederlage. Hintenraus verteidigten die Gäste tief und kompakt.

