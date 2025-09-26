 2025-09-23T12:48:49.527Z

Ligavorschau
Trainer Nico Ernstberger will mit dem TSV Beratzhausen die Wende schaffen.
Trainer Nico Ernstberger will mit dem TSV Beratzhausen die Wende schaffen. – Foto: Florian Würthele

Painten sagt ab – Derbytime in Hemau – Erster gegen Letzter

12. Spieltag: Dietfurt mit kniffliger Auswärtsaufgabe in Eichlberg +++ Gefühltes Verfolgerduell in Oberndorf +++ Druck auf Beratzhausen wächst

Mit zwei Freitagabendspielen geht's rein in den zwölften Spieltag der Kreisliga 2. Ursprünglich wären es drei gewesen, doch die SG Painten sagte ihr Heimspiel gegen den SC Sinzing ab. Im Fokus steht unter anderem das Lokalderby TV Hemau gegen SG Hohenschambach sowie das Kellerduell SV Lupburg gegen TSV Beratzhausen. Ligaprimus TV Riedenburg ist schon heute gefordert, und steht auswärts beim Tabellenletzten ASV Undorf vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe.

Heute, 18:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
Abgesagt

Aufgrund des unbespielbaren Platzes musste die SG Painten ihr Heimspiel absagen. Ein Nachholtermin ist noch nicht festgezurrt.

Heute, 18:00 Uhr
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
18:00live

Fünf Tage nach dem fulminanten 7:1-Kantersieg in Beratzhausen genießt die SG Oberndorf/Matting (3., 20) wieder Heimrecht. Und wird hart gefordert. Der bisher starke Aufsteiger TSV Großberg (5., 18) gibt seine Visitenkarte am Donauufer ab. Die Tabelle kennzeichnet das Match sogar eine Art Verfolgerduell.

Heute, 18:30 Uhr
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
18:30live

Erster gegen Letzter lautet die Konstellation am Undorfer Jahnweg. Da sollte die Lage doch klar sein, oder? Nun ja: Beim heimischen ASV (14., 6) ist derzeit ein kleiner Aufwärtstrend erkennbar. Vielleicht gelingt gegen Klassenprimus TV Riedenburg (1., 27) ja die große Überraschung. Die Drei-Burgenstädter peilen ihrerseits den fünften Sieg in Serie an.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
15:15

Derby-Time am Tangrintel! Letzte Saison begegneten sich die Lokalrivalen noch in der Kreisklasse (3:3 und 1:1), jetzt geht's im Kreisoberhaus zur Sache. Für den TV Hemau (13., 7) gäbe es ja eigentlich keinen besseren Zeitpunkt für den ersten Saisonsieg. Dieses Vorhaben möchte die SG Hohenschambach (8., 16) aber natürlich unbedingt durchkreuzen. Und sich selbst weiter von der Abstiegszone distanzieren.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
15:15

Vor einer heiklen Auswärtsaufgabe steht der Zweitplatzierte TSV Dietfurt (22). An der Tiefenhüll hängen die Trauben hoch. Diese Erfahrung haben schon andere Teams gemacht. Demzufolge muss die Pfeifer-Elf, die mit 40 Toren die mit Abstand beste Offensive der Liga stellt, alles in die Waagschale werfen, um bei der DJK Eichlberg/Neukirchen (7., 16) als Sieger nachhause zu fahren.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
15:15

Ein klares Ziel hat sich die SG Peising/Bad Abbach II (9., 11) für Sonntag gesteckt: Nach zuletzt drei Niederlagen in die Spur zurückfinden. Zu Gast am Peisinger Sportplatz ist der FSV Steinsberg (4., 19). Die Dobler-Mannen sind gut in Form ist und wollen ihre Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen weiter ausbauen.

So., 28.09.2025, 15:15 Uhr
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
15:15

Der Druck auf den Schultern des TSV Beratzhausen (12., 8) wächst weiter an. Auch unter dem neuen Übungsleiter Nico Ernstberger war bislang keine Besserung in Sicht. Ein Erfolgserlebnis täte in dieser Phase sehr gut. Auswärts beim SV Lupburg (10., 11) darf man sich jedenfalls keine Niederlage erlauben. Auf der anderen Seite pochen die Gastgeber auf den vierten Saisondreier, mit dem man den Gegner auf sechs Punkte distanzieren könnte.

