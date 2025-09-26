Painten sagt ab – Derbytime in Hemau – Erster gegen Letzter

Mit zwei Freitagabendspielen geht's rein in den zwölften Spieltag der Kreisliga 2. Ursprünglich wären es drei gewesen, doch die SG Painten sagte ihr Heimspiel gegen den SC Sinzing ab. Im Fokus steht unter anderem das Lokalderby TV Hemau gegen SG Hohenschambach sowie das Kellerduell SV Lupburg gegen TSV Beratzhausen. Ligaprimus TV Riedenburg ist schon heute gefordert, und steht auswärts beim Tabellenletzten ASV Undorf vor einer vermeintlichen Pflichtaufgabe.



Aufgrund des unbespielbaren Platzes musste die SG Painten ihr Heimspiel absagen. Ein Nachholtermin ist noch nicht festgezurrt.







Fünf Tage nach dem fulminanten 7:1-Kantersieg in Beratzhausen genießt die SG Oberndorf/Matting (3., 20) wieder Heimrecht. Und wird hart gefordert. Der bisher starke Aufsteiger TSV Großberg (5., 18) gibt seine Visitenkarte am Donauufer ab. Die Tabelle kennzeichnet das Match sogar eine Art Verfolgerduell.





Heute, 18:30 Uhr ASV Undorf ASV Undorf TV Riedenburg Riedenburg 18:30 live PUSH



Erster gegen Letzter lautet die Konstellation am Undorfer Jahnweg. Da sollte die Lage doch klar sein, oder? Nun ja: Beim heimischen ASV (14., 6) ist derzeit ein kleiner Aufwärtstrend erkennbar. Vielleicht gelingt gegen Klassenprimus TV Riedenburg (1., 27) ja die große Überraschung. Die Drei-Burgenstädter peilen ihrerseits den fünften Sieg in Serie an.







Derby-Time am Tangrintel! Letzte Saison begegneten sich die Lokalrivalen noch in der Kreisklasse (3:3 und 1:1), jetzt geht's im Kreisoberhaus zur Sache. Für den TV Hemau (13., 7) gäbe es ja eigentlich keinen besseren Zeitpunkt für den ersten Saisonsieg. Dieses Vorhaben möchte die SG Hohenschambach (8., 16) aber natürlich unbedingt durchkreuzen. Und sich selbst weiter von der Abstiegszone distanzieren.







Vor einer heiklen Auswärtsaufgabe steht der Zweitplatzierte TSV Dietfurt (22). An der Tiefenhüll hängen die Trauben hoch. Diese Erfahrung haben schon andere Teams gemacht. Demzufolge muss die Pfeifer-Elf, die mit 40 Toren die mit Abstand beste Offensive der Liga stellt, alles in die Waagschale werfen, um bei der DJK Eichlberg/Neukirchen (7., 16) als Sieger nachhause zu fahren.







Ein klares Ziel hat sich die SG Peising/Bad Abbach II (9., 11) für Sonntag gesteckt: Nach zuletzt drei Niederlagen in die Spur zurückfinden. Zu Gast am Peisinger Sportplatz ist der FSV Steinsberg (4., 19). Die Dobler-Mannen sind gut in Form ist und wollen ihre Ungeschlagen-Serie von fünf Spielen weiter ausbauen.





So., 28.09.2025, 15:15 Uhr SV Lupburg SV Lupburg TSV Beratzhausen Beratzhausen 15:15 PUSH



Der Druck auf den Schultern des TSV Beratzhausen (12., 8) wächst weiter an. Auch unter dem neuen Übungsleiter Nico Ernstberger war bislang keine Besserung in Sicht. Ein Erfolgserlebnis täte in dieser Phase sehr gut. Auswärts beim SV Lupburg (10., 11) darf man sich jedenfalls keine Niederlage erlauben. Auf der anderen Seite pochen die Gastgeber auf den vierten Saisondreier, mit dem man den Gegner auf sechs Punkte distanzieren könnte.