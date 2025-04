Painten oder Riedenburg: Wer behält die Nerven?

So., 27.04.2025, 14:00 Uhr SG Painten SG Painten TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 14:00 live PUSH



Hinspiel: 0:2. Ein Sieg und eine Niederlage gegen Meister Töging brachte das Oster-Wochenende für die SG Painten (2., 42) hervor. Heißt: Im Rennen um Platz 2 hat die Galli-Formation weiter alles in der eigenen Hand. Dementsprechend will die SG das Heimspiel gegen den TSV Dietfurt (5., 36) unbedingt gewinnen. Alles andere als ein einfaches Unterfangen, reisen die formstarken Gäste doch mit der Empfehlung von drei Siegen in Serie an.





So., 27.04.2025, 14:00 Uhr SC Sinzing SC Sinzing SV Töging SV Töging 14:00 PUSH



Hinspiel: 1:0. Seit Karsamstag steht der SV Töging (1., 53) als Meister fest. An den letzten drei Spieltagen steht also Schaulaufen an. Nichtsdestotrotz möchte man sich nicht nachsagen lassen, im Saisonfinish die Sachen schleifen zu lassen. Am Wochenende geht es zum SC Sinzing (8., 33) der den Klassenerhalt trotz der jüngsten Niederlage in Lupburg in der Tasche hat. Kann der Sportclub den Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen?







Hinspiel: 1:1. Eine durch und durch verkorkste Saison spielt der 1. FC Beilngries (14., 11), der zum Siegen verdammt ist, will er sich die kleine Chance auf die Relegation aufrechterhalten. Klar ist aber: Das wird gegen den Rangvierten ATSV Pirkensee-Ponholz (37) alles andere als leicht. Bei einer Niederlage des Gastgebers stünde der Abstieg von Beilngries fest. PiPo auf der anderen Seite kann höchstwahrscheinlich nicht mehr im Rennen um den zweiten Platz eingreifen, will aber die Mini-Chance mithilfe eines Auswärtsdreiers wahren.





So., 27.04.2025, 15:15 Uhr ASV Undorf ASV Undorf FSV Steinsberg Steinsberg 15:15 PUSH



Hinspiel: 1:3. Seit vergangenem Montag steht fest: Der FSV Steinsberg (7., 34) beendet die Aufstiegssaison erfolgreich und spielt auch nächste Saison Kreisliga. Noch nicht ganz durch ist hingegen der kommende Gegner. Drei Niederlagen in Folge sorgten dafür, dass der ASV Undorf (10., 29) noch etwas zittern muss. Für diesen Sonntag ist das Ziel klar: Mit einem Heimsieg die 30-Punkte-Marke knacken und so die letzten Zweifel beseitigen.





So., 27.04.2025, 15:15 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen SV Lupburg SV Lupburg 15:15 PUSH



Hinspiel: 3:2. Von den „Kellerkindern“ der Liga punktet der SV Lupburg (12., 24) seit dem Jahreswechsel mit Abstand am fleißigsten. Die Grün-Weißen dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf die direkte Rettung machen. Oberndorf/Matting auf Nichtabstiegsplatz 11 ist nur noch einen Zähler entfernt. Folglich wird Lupburg im kommenden Lokalduell beim TSV Beratzhausen (6., 35), für den es im Saison-Schlussspurt um nichts mehr geht, alles in die Waagschale werfen, um Zählbares auf die Heimreise zu nehmen.







Hinspiel: 2:2. Zittern ist angesagt im Lager der SG Oberndorf/Matting (11., 25). Noch hat der Aufsteiger einen Nichtaufstiegsplatz inne, doch wenn die Sieglos-Serie weiter anhält, könnte Lupburg vorbeiziehen. Jetzt gilt es alle Kräfte zu bündeln, den Abstiegskampf anzunehmen und endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis zu verbuchen. Gelingen soll das am besten schon am Sonntag in Velburg. Der TV (13., 17) geht aller Voraussicht nach in die Abstiegs-Relegation und will sich diesmal wieder besser präsentieren als am Karsamstag in Riedenburg.







Hinspiel: 1:3. Im Fernduell mit Painten um Platz 2 hat der TV Riedenburg (3., 41) zumindest auf dem Papier die minimal einfachere Aufgabe. Es reist der Tabellenneunte DJK Eichlberg/Neukirchen (32) ins Altmühltal. Die Gäste können den Liga-Erhalt auch rechnerisch klarmachen, dafür würde in jedem Fall ein Punkt reichen. Allerdings werden die zuletzt dreimal siegreichen Hausherren natürlich voll auf Sieg spielen. Etwas anders bleibt ihnen ja nicht übrig.