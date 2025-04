Painten neuer Zweiter – Riedenburg rasiert Sinzing

Gleich zwei 5:0-Heimsiege förderte die Kreisliga 2 zutage. Den einen landete – durchaus erwartungsgemäß – des designierte Meister SV Töging gegen den Tabellenletzten aus Beilngries, der dem Abstieg entgegen taumelt. Für den anderen Kantersieg zeichnete sich der TV Riedenburg gegen den SC Sinzing verantwortlich. Als Tabellenzweiter schließt Painten den 21. Spieltag ab. Während die SG bereits am Freitag in Matting mit 4:1 die Oberhand behielten, bezog der ATSV Pirkensee-Ponholz in Dietfurt eine verdiente 0:2-Niederlage.



Die Paintener halten jetzt alle Trümpfe in der Hand, was das Rennen um den Relegationsplatz angeht. Bereits am Freitag legten die Galli-Mannen vor immerhin 160 Zuschauern in Matting vor. Die Heimelf haderte mit einer diskutablen Roten Karte gegen sich, wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit kurz vor dem Pausenpfiff. Nach einer gelbroten Karte (45.+2) war man sogar nur noch zu neunt und dementsprechend schwammen Oberndorf/Matting im zweiten Durchgang die Felle davon. Painten nutzte den zahlenmäßigen Vorteil klug und machte aus einem knappen Pausenrückstand ein 4:1.







Das Duell Erster gegen Letzter avancierte zu einer deutlichen Angelegenheit. Beilngries blieb bis zum Schlusspfiff ohne nennenswerte Einschusschance und taumelt dem Direktabstieg entgegen. Dagegen führte Töging bereits nach 25 Minuten mit 3:0 und brachte diesen ungefährdeten Heimdreier locker ins Ziel.







Einen sicherlich etwas unerwarteten, aber absolut verdienten Sieg landete Dietfurt zu Hause gegen Pirkensee-Ponholz. Den Gästen fiel im Angriffsspiel wenig ein, sie hatten kaum Möglichkeiten. Clever agierte dagegen der TSV, dessen Trainer Matthias Pfeifer im Nachgang voll des Lobes war: „Die Mannschaft hat sich das heute sehr verdient, auch auf Grund der guten Trainingsleistungen der letzten Wochen.“



Überraschend klar setzte sich die Steinsberger Elf an der Tiefenhüll durch. Die Einheimischen erwischten keinen guten Tag und zeigten eine schwache Leistung. Mit zwei relativ späten Toren machte es die Dobler-Elf hintenraus noch deutlich. Winterneuzugang und 0:2-Schütze Julian trug sich erneut in die Torschützenliste ein.







„Heute hat die bessere Mannschaft verloren“, haderte man im Lager des TV Velburg mit dieser Heimniederlage. In der ersten Halbzeit tat sich Beratzhausen sichtlich schwer, ins Spiel zu kommen, und ging quasi aus dem Nichts per Doppelschlag mit 2:0 in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, doch konnten einige aussichtsreiche Möglichkeiten nicht nutzen, abgesehen von einen Handelfmeter. Und so ging man in einem umkämpften Match als Verlierer vom Platz.







Lupburg wahrt sich seine Chance auf die direkte Rettung! Obwohl die Hausherren die ersten zehn Spielminuten verschlief, ließen sie sich nicht aus der Ruhe bringen und drehten das Spiel noch in der ersten halben Stunde zu ihren Gunsten. Danach wollten beidseitig keine Tore mehr fallen. Auf Undorfer Seite fehlte die nötige Durchschlagskraft im vorderen Bereich.







In einer solchen Deutlichkeit war das nicht zu erwarten. Im Verfolgerfeld der Tabelle gab es einen klaren Sieger, weil Riedenburg in Mannschaftsteilen überlegen agierte und Sinzing einfach nicht zu seinem Spiel fand. Mit dem dritten Treffer kurz nach dem Seitenwechsel war frühzeitig die Entscheidung gefallen.