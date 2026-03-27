Painten fordert Riedenburg heraus – Kellerduell in Lupburg

Wie kommen Undorf (in Lila) und Hohenschambach aus der Winterpause? – Foto: Florian Würthele

Nach drei absolvierten Nachholspielen fällt in der Kreisliga 2 nun der offizielle Startschuss in die Frühjahrsrunde. Spieltag Nummer 20 steht an. Bereits am heutigen Freitagabend eröffnet ein Heimspiel der SG Oberndorf/Matting – zu Gast ist Hohenschambach – das Wochenende. Am Samstag dann steigt ein Top-Spiel, wenn der Rangdritte SG Painten den Klassenprimus TV Riedenburg herausfordert. Tags darauf geht's beim Aufeinandertreffen SV Lupburg gegen TV Hemau um sogenannte Big Points gegen den Abstieg.



Hinspiel: 1:1. Der Startschuss fällt in Oberndorf! Am Donauufer kreuzen schon am heutigen Freitagabend die SG Oberndorf/Matting (7., 25) und die SG Hohenschambach (6., 28) die Klingen. Im Duell zweier Tabellennachbarn wird es auf Nuancen ankommen. Kann die Heimelf nach Punkten mit dem Gegner gleichziehen? Oder aber knacken die Schamerer die magische 30-Punkte-Marke? Das wäre eine schöne Sache für den Liga-Newcomer.





Morgen, 14:00 Uhr SG Painten SG Painten TV Riedenburg Riedenburg 14:00 PUSH



Hinspiel: 0:1. Eine echte Bewährungsprobe für den Tabellenführer! Gegen seinen Jugendfußball-Partner SG Painten (3., 34) wird der TV Riedenburg (49) am Samstag schwergefordert sein. Zumal die Gastgeber Zählbares brauchen, damit der Tabellenzweite Steinsberg nicht endgültig entwischt. Der Primus seinerseits peilt nach dem souveränen Auftaktsieg in Lupburg den 16. Sieg im 20. Saisonspiel an.





So., 29.03.2026, 15:15 Uhr SV Lupburg SV Lupburg TV Hemau TV Hemau 15:15 PUSH



Hinspiel: 1:1. Einiges auf dem Spiel steht am Sonntag beim Match im Landkreis Neumarkt. Zwischen dem SV Lupburg (14., 13) und dem TV Hemau (11., 16) werden immens wichtige Punkte im Überlebenskampf vergeben. Beide Teams starteten mit einer Heimniederlage ins neue Spieljahr. Gerade Schlusslicht Lupburg kann sich eine Niederlage nicht erlauben – wobei man noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Wessen Nervenkostüm ist enger gestrickt?







Hinspiel: 0:2. Einschneidendes von der SG Peising/Bad Abbach II (13., 15): Trainer Willi Petz hat seinen Abschied am Saisonende verkündet. In den letzten gemeinsamen Wochen soll unbedingt der Klassenerhalt realisiert werden. Fein wäre da natürlich ein erfolgreicher Frühjahrsauftakt. Zu Gast ist die DJK Eichlberg/Neukirchen. Diese weist als Rangachter (21) zwar etwas Polster auf die hinteren Plätze auf, muss aber noch aufpassen und benötigt weitere Sicherungspunkte.











So., 29.03.2026, 15:15 Uhr TSV Beratzhausen Beratzhausen FSV Steinsberg Steinsberg 15:15 live PUSH



Hinspiel: 2:2. Effizient und abgebrüht präsentierte sich der FSV Steinsberg (2., 40) am vergangen Sonntag in Dietfurt. Die Dobler-Elf gewann beim direkten Konkurrenten mit 2:0 – ein großer Schritt in Richtung Aufstiegsrelegation! Zu Gast in Beratzhausen soll gleich nachgelegt werden. Der heimische TSV (10., 18) spürt den Atem der schlechter gereihten Mannschaften und möchte deshalb zu Hause nur ungern leer ausgehen.





So., 29.03.2026, 15:15 Uhr TSV Großberg TSV Großberg SC Sinzing SC Sinzing 15:15 PUSH



Hinspiel: 5:1. Ganz entspannt kann der TSV Großberg (5., 33) der Restsaison entgegenblicken. Spätestens mit dem Dreier in Hemau haben die Bergler Buam den Klassenerhalt in der Tasche. Da kann beim besten Willen nichts mehr anbrennen. Ganz anders ist die Lage beim nächsten Gegner. Als Rangzwölfter hat der SC Sinzing (16) Abstiegsnöte. Dementsprechend ist klar, auf welcher Seite der Druck liegt.





So., 29.03.2026, 15:15 Uhr ASV Undorf ASV Undorf TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 15:15 live PUSH



Hinspiel: 1:4. Undorf gegen Dietfurt – das war in der Vergangenheit ganz oft eine enge Kiste. In der Hinrunde war allerdings der TSV (4., 33) klar Chef im Ring. Seitdem hat sich die junge Mannschaft des ASV (19) mit ihrem Trainer Robert Mühlbauer festigen können. Favorit sind dennoch die Altmühlstädter, die nach dem herben Rückschlag der Vorwoche (0:2 gegen Steinsberg) nun wieder in die Erfolgsspur einbiegen wollen.