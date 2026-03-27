 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligavorschau

Painten fordert Riedenburg heraus – Kellerduell in Lupburg

20. Spieltag: Steinsberg und Dietfurt packen ihre Koffer +++ Zieht Knackt Hohenschambach die 30-Punkte-Marke? +++ Dietfurt reist nach Undorf

von Florian Würthele · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser
Wie kommen Undorf (in Lila) und Hohenschambach aus der Winterpause?
Wie kommen Undorf (in Lila) und Hohenschambach aus der Winterpause? – Foto: Florian Würthele

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Kreisliga 2
Riedenburg
TSV Dietfurt
Beratzhausen
SG Oberndorf

Nach drei absolvierten Nachholspielen fällt in der Kreisliga 2 nun der offizielle Startschuss in die Frühjahrsrunde. Spieltag Nummer 20 steht an. Bereits am heutigen Freitagabend eröffnet ein Heimspiel der SG Oberndorf/Matting – zu Gast ist Hohenschambach – das Wochenende. Am Samstag dann steigt ein Top-Spiel, wenn der Rangdritte SG Painten den Klassenprimus TV Riedenburg herausfordert. Tags darauf geht's beim Aufeinandertreffen SV Lupburg gegen TV Hemau um sogenannte Big Points gegen den Abstieg.

Heute, 19:00 Uhr
SG Oberndorf / SC Matting
SG Oberndorf / SC MattingSG Oberndorf
SG Hohenschambach
SG HohenschambachSG Hohensch.
19:00live

Hinspiel: 1:1. Der Startschuss fällt in Oberndorf! Am Donauufer kreuzen schon am heutigen Freitagabend die SG Oberndorf/Matting (7., 25) und die SG Hohenschambach (6., 28) die Klingen. Im Duell zweier Tabellennachbarn wird es auf Nuancen ankommen. Kann die Heimelf nach Punkten mit dem Gegner gleichziehen? Oder aber knacken die Schamerer die magische 30-Punkte-Marke? Das wäre eine schöne Sache für den Liga-Newcomer.

Morgen, 14:00 Uhr
SG Painten
SG PaintenSG Painten
TV Riedenburg
TV RiedenburgRiedenburg
14:00

Hinspiel: 0:1. Eine echte Bewährungsprobe für den Tabellenführer! Gegen seinen Jugendfußball-Partner SG Painten (3., 34) wird der TV Riedenburg (49) am Samstag schwergefordert sein. Zumal die Gastgeber Zählbares brauchen, damit der Tabellenzweite Steinsberg nicht endgültig entwischt. Der Primus seinerseits peilt nach dem souveränen Auftaktsieg in Lupburg den 16. Sieg im 20. Saisonspiel an.

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
SV Lupburg
SV LupburgSV Lupburg
TV Hemau
TV HemauTV Hemau
15:15

Hinspiel: 1:1. Einiges auf dem Spiel steht am Sonntag beim Match im Landkreis Neumarkt. Zwischen dem SV Lupburg (14., 13) und dem TV Hemau (11., 16) werden immens wichtige Punkte im Überlebenskampf vergeben. Beide Teams starteten mit einer Heimniederlage ins neue Spieljahr. Gerade Schlusslicht Lupburg kann sich eine Niederlage nicht erlauben – wobei man noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Wessen Nervenkostüm ist enger gestrickt?

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
SG Peising / Bad Abbach
SG Peising / Bad AbbachSG Peising / Bad Abbach
DJK Eichlberg/Neukirchen
DJK Eichlberg/NeukirchenEichlberg
15:15

Hinspiel: 0:2. Einschneidendes von der SG Peising/Bad Abbach II (13., 15): Trainer Willi Petz hat seinen Abschied am Saisonende verkündet. In den letzten gemeinsamen Wochen soll unbedingt der Klassenerhalt realisiert werden. Fein wäre da natürlich ein erfolgreicher Frühjahrsauftakt. Zu Gast ist die DJK Eichlberg/Neukirchen. Diese weist als Rangachter (21) zwar etwas Polster auf die hinteren Plätze auf, muss aber noch aufpassen und benötigt weitere Sicherungspunkte.



So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
TSV Beratzhausen
TSV BeratzhausenBeratzhausen
FSV Steinsberg
FSV SteinsbergSteinsberg
15:15live

Hinspiel: 2:2. Effizient und abgebrüht präsentierte sich der FSV Steinsberg (2., 40) am vergangen Sonntag in Dietfurt. Die Dobler-Elf gewann beim direkten Konkurrenten mit 2:0 – ein großer Schritt in Richtung Aufstiegsrelegation! Zu Gast in Beratzhausen soll gleich nachgelegt werden. Der heimische TSV (10., 18) spürt den Atem der schlechter gereihten Mannschaften und möchte deshalb zu Hause nur ungern leer ausgehen.

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
TSV Großberg
TSV GroßbergTSV Großberg
SC Sinzing
SC SinzingSC Sinzing
15:15

Hinspiel: 5:1. Ganz entspannt kann der TSV Großberg (5., 33) der Restsaison entgegenblicken. Spätestens mit dem Dreier in Hemau haben die Bergler Buam den Klassenerhalt in der Tasche. Da kann beim besten Willen nichts mehr anbrennen. Ganz anders ist die Lage beim nächsten Gegner. Als Rangzwölfter hat der SC Sinzing (16) Abstiegsnöte. Dementsprechend ist klar, auf welcher Seite der Druck liegt.

So., 29.03.2026, 15:15 Uhr
ASV Undorf
ASV UndorfASV Undorf
TSV Dietfurt Altmühl
TSV Dietfurt AltmühlTSV Dietfurt
15:15live

Hinspiel: 1:4. Undorf gegen Dietfurt – das war in der Vergangenheit ganz oft eine enge Kiste. In der Hinrunde war allerdings der TSV (4., 33) klar Chef im Ring. Seitdem hat sich die junge Mannschaft des ASV (19) mit ihrem Trainer Robert Mühlbauer festigen können. Favorit sind dennoch die Altmühlstädter, die nach dem herben Rückschlag der Vorwoche (0:2 gegen Steinsberg) nun wieder in die Erfolgsspur einbiegen wollen.