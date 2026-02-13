Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Pätzold-Elf will Vorsprung im Lokalduell verteidigen
Frauen-Bundesliga: Derby für Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln.
von RP / Tobias Krell · Heute, 09:08 Uhr · 0 Leser
Kein Karneval für die Werkself. – Foto: Sven Leifer
Der Spielplan der Frauen-Bundesliga meint es nicht gut mit den Fußballerinnen von Bayer 04 und denen des 1. FC Köln. Denn das Derby-Rückspiel zwischen den rheinischen Rivalen steigt am Karnevalsfreitag (18.30 Uhr), wodurch die Weiberfastnacht in diesem Jahr in den Hintergrund rücken musste. Allerdings könnte der Spieltermin den Leverkusenern einen kleinen Vorteil verschaffen: Sie absolvierten ihre Partie in Frankfurt (0:1) bereits am Samstag, während der FC erst am Montag gegen Essen spielte (0:0).
Im Hinspiel trennten sich beide Teams im zweiten Anlauf 2:2, nachdem der erste Versuch wegen eines Flutlichtdefekts im Franz-Kremer-Stadion abgebrochen werden musste. Mit derlei technischen Problemen ist beim Wiedersehen im Ulrich-Haberland-Stadion nicht zu rechnen, wohl aber mit einem engen, umkämpften Nachbarschaftsduell. „Die Derbys waren zuletzt immer auf Augenhöhe. Von allen Seiten stecken da viel Einsatz und Motivation drin. Dementsprechend hart sind die Partien umkämpft“, betont Bayer-Coach Roberto Pätzold.
Köln spielt physisch
Durch die Tabellensituation gewinnt die Begegnung zusätzlich an Bedeutung. Beide Teams gehören zum großen Kreis der Bewerber um Platz drei, bisher mit leichten Vorteilen für die Leverkusenerinnen. Allerdings könnte der FC als Achter mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen mit dem aktuellen Fünften Bayer 04 und diesen durch das dann etwas bessere Torverhältnis sogar überholen.
„Die Derbys waren zuletzt immer auf Augenhöhe“
Roberto Pätzold
Trainer Bayer-Frauen
Zu den Stärken des „unangenehmen Gegners“ zählt Pätzold die physische Spielweise, ein starkes Pressing und ein geradliniges und effizientes Offensivspiel, dessen zentrale Figur die Ex-Leverkusenerin Sandra Maria Jessen ist – oder eher war. Anders als Bayers erfolgreichste Schützin Vanessa Fudalla, für die 2026 schon drei Treffer und zwei Vorlagen zu Buche stehen, ging Kölns Torjägerin im neuen Jahr bislang leer aus und versprühte auch wenig Torgefahr.
Als Segen für Bayer 04 erweist sich bereits jetzt die Leihe der Torhüterin Rafaela Borggräfe vom FC Liverpool. Denn Friederike Repohl verletzte sich in Frankfurt schwer und wird aufgrund eines Teilrisses im Innenband mindestens zwei Monate fehlen.