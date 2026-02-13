Pätzold-Elf will Vorsprung im Lokalduell verteidigen

Im Hinspiel trennten sich beide Teams im zweiten Anlauf 2:2, nachdem der erste Versuch wegen eines Flutlichtdefekts im Franz-Kremer-Stadion abgebrochen werden musste. Mit derlei technischen Problemen ist beim Wiedersehen im Ulrich-Haberland-Stadion nicht zu rechnen, wohl aber mit einem engen, umkämpften Nachbarschaftsduell. „Die Derbys waren zuletzt immer auf Augenhöhe. Von allen Seiten stecken da viel Einsatz und Motivation drin. Dementsprechend hart sind die Partien umkämpft“, betont Bayer-Coach Roberto Pätzold.

Köln spielt physisch

Durch die Tabellensituation gewinnt die Begegnung zusätzlich an Bedeutung. Beide Teams gehören zum großen Kreis der Bewerber um Platz drei, bisher mit leichten Vorteilen für die Leverkusenerinnen. Allerdings könnte der FC als Achter mit einem Sieg nach Punkten gleichziehen mit dem aktuellen Fünften Bayer 04 und diesen durch das dann etwas bessere Torverhältnis sogar überholen.