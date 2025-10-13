Padel-Tennis statt Fußball: Yannick Lawson fehlt dem FC Denzlingen

Wer als Multisport-Begabung mit großen und kleinen Bällen geschickt umgehen kann, hat’s am Wochenende zuweilen schwer, seine Termine angesichts der Vielzahl an Angeboten zu priorisieren

Yannick Lawson scheint beim FC Denzlingen diesbezüglich ein komplizierter Fall zu sein. Am vergangenen Samstag fehlte der Abwehrspieler im Oberligaspiel gegen den TSV Essingen (0:1). "Er hat uns am Freitag Nachmittag davon unterrichtet, dass er sich für ein Padel-Tennis-Turnier statt für Fußball entschieden hat", sagt Trainer Marco Dufner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.