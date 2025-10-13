Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Yannick Lawson – Foto: Claus G. Stoll
Padel-Tennis statt Fußball: Yannick Lawson fehlt dem FC Denzlingen
Lawson fehlt dem FC Denzlingen einmal mehr in dieser Saison
Wer als Multisport-Begabung mit großen und kleinen Bällen geschickt umgehen kann, hat’s am Wochenende zuweilen schwer, seine Termine angesichts der Vielzahl an Angeboten zu priorisieren
Yannick Lawson scheint beim FC Denzlingen diesbezüglich ein komplizierter Fall zu sein. Am vergangenen Samstag fehlte der Abwehrspieler im Oberligaspiel gegen den TSV Essingen (0:1). "Er hat uns am Freitag Nachmittag davon unterrichtet, dass er sich für ein Padel-Tennis-Turnier statt für Fußball entschieden hat", sagt Trainer Marco Dufner. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.