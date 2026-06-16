Packendes Wiedersehen beim RNL-Turnier

WALDALGESHEIM. Das Warten an der Waldstraße hat ein Ende. Am Freitag, 3. Juli, beginnt das traditionelle Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SVA Waldalgesheim. Und schon zum Auftaktspiel lassen es die Gastgeber richtig krachen, wenn die Waldalgesheimer den ambitionierten Landesliga-Aufsteiger SKC Barbaros Mainz dem Turnier-TÜV unterziehen.
Auch der zweite Turniertag hat es – im Zeichen der Nachbarn von der Nahe – in sich. Samstags stehen sich erst der ambitionierte Verbandsligist SG Hüffelsheim und der der klassentiefere Lokalrivale TuS Hackenheim um Ex-Alemanne Pierre Merkel gegenüber. Anschließend gibt es für die Kreuznacher Eintracht ein schnelles Wiedersehen mit zahlreichen Akteuren, die nach Saisonende zur TuS Marienborn gewechselt sind.
Titelverteidiger ist der TSV Schott, der das RNL-Turnier im Vorjahr im Finale gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern gewonnen hatte. Die Mainzer stellen trotz Abstieg in die Oberliga RPS wieder das höchstklassige Team und haben es in ihrer Gruppe mit der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied (Landesliga) und dem hessischen Verbandsligisten FV 02 Biebrich zu tun.
Traditionell steigen an allen Tagen bis zum Mittwoch, 8. Juli, jeweils zwei Gruppenspiele. Die vier Gruppenersten qualifizieren sich für die Halbfinals am folgenden Freitag. Am Sonntag stehen sich dann die Verlierer im Spiel um Platz drei (15 Uhr), die Gewinner im Finale (17 Uhr) gegenüber.
Mit einem Oberligisten, vier Südwest-Verbandsligisten und sechs Landesligisten sowie dem hessischen Verbandsligisten ist das Rhein-Nahe-Liga-Turnier wieder einmal topbesetzt. Mit Schott Mainz, Alemannia Waldalgesheim, Eintracht Kreuznach und der Spielvereinigung Ingelheim, dem Premierensieger von 1990, sind zudem vier Turniersieger vertreten - genau verteilt auf die vier Vorrundengruppen.