Packendes Wiedersehen beim RNL-Turnier

Ein Wiedersehen gibt es jedes Jahr auch zwischen Teamkameraden von einst - so wie im Vorjahr bei Hackenheims Pierre Merkel (rechts) und dem Waldalgesheimer Mahdi Mehnatgir. – Foto: Mario Luge

WALDALGESHEIM. Das Warten an der Waldstraße hat ein Ende. Am Freitag, 3. Juli, beginnt das traditionelle Rhein-Nahe-Liga-Turnier des SVA Waldalgesheim. Und schon zum Auftaktspiel lassen es die Gastgeber richtig krachen, wenn die Waldalgesheimer den ambitionierten Landesliga-Aufsteiger SKC Barbaros Mainz dem Turnier-TÜV unterziehen.

Auch der zweite Turniertag hat es – im Zeichen der Nachbarn von der Nahe – in sich. Samstags stehen sich erst der ambitionierte Verbandsligist SG Hüffelsheim und der der klassentiefere Lokalrivale TuS Hackenheim um Ex-Alemanne Pierre Merkel gegenüber. Anschließend gibt es für die Kreuznacher Eintracht ein schnelles Wiedersehen mit zahlreichen Akteuren, die nach Saisonende zur TuS Marienborn gewechselt sind.

Titelverteidiger ist der TSV Schott, der das RNL-Turnier im Vorjahr im Finale gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern gewonnen hatte. Die Mainzer stellen trotz Abstieg in die Oberliga RPS wieder das höchstklassige Team und haben es in ihrer Gruppe mit der SG Meisenheim-Desloch-Lauschied (Landesliga) und dem hessischen Verbandsligisten FV 02 Biebrich zu tun.