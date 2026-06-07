Packendes Sommerfinale - Aramäer drehen 0:3-Rückstand

– Foto: Dominik Schwarz

Zu Beginn der Partie war zwar spürbar, dass es für beide Mannschaften tabellarisch um nichts mehr ging, die Hausherren machten zunächst jedoch den deutlich motivierteren Eindruck. Folgerichtig ging der FSV bereits in der 6. Minute durch Marvin Sieger verdient in Führung. Die Gäste verbuchten nur drei Minuten später ein erstes Lebenszeichen, als Thomas Inan abzog – Friedrichshalls Keeper Levent Heimansberg hatte jedoch keine Mühe.

Die Aramäer-Defensive fand vor der Pause kaum Zugriff. In der 33. Minute spazierte Lukas Walk viel zu einfach durch die gegnerischen Reihen, zielte jedoch etwas zu hoch. Nur zwei Zeigerumdrehungen später tauchte Matteo Haas vor Melke auf, drosch den Ball aber ebenfalls über das Gehäuse. Wiederum nur zwei Minuten danach behielt Melke im direkten Eins-gegen-Eins gegen den heranstürmenden Sieger die Oberhand.

Der FSV blieb auch in der Folge spielbestimmend. Nach einem genialen Zuspiel war es Lukas Walk, der in der 20. Minute eiskalt auf 2:0 erhöhte. Auf der Gegenseite konnte Heimansberg einen Freistoß von Arthur Gerber stark parieren, doch das Spiel spielte sich vor allem in eine Richtung ab: Kurz darauf tanzte sich Ron Grajqevci durch die Aramäer-Abwehr und bereits an Keeper Martin Melke vorbei, ehe Innenverteidiger Markus Hartmann in allerletzter Sekunde zur Ecke klärte. Die anschließende Standardsituation brachte die nächste Chance, doch Yannic Wasser setzte den Ball knapp über den Querbalken.

Kurz vor der Pause meldeten sich die Gäste noch einmal an: Zunächst schoss Thomas Inan am Tor vorbei (40.), im direkten Gegenzug verzog Pascal Wasser nach schöner Vorarbeit von Walk auf der anderen Seite nur haarscharf. Im erneuten Gegenzug musste sich Heimansberg bei einem gefährlichen Schuss von Inan strecken. Der Schlusspunkt eines turbulenten ersten Durchgangs gehörte den Gastgebern: Nach einem Foul von Alejandro Reinhold trat Marvin Sieger zum fälligen Strafstoß an und verwandelte in der 45. Minute souverän im linken Eck. Mit dem 3:0-Pausenstand waren die Aramäer zu diesem Zeitpunkt noch gut bedient.

Die furiose Aufholjagd nach dem Fünffach-Wechsel

Aramäer-Trainer Daniel Maroge wechselte gleich fünfmal – und brachte damit ein völlig neues Spiel auf den Platz. Die Gäste kamen wie verwandelt und extrem motiviert aus der Kabine. Während Heimansberg einen Freistoß von Robin Dörner noch entschärfen konnte, strichen zwei gefährliche Abschlüsse von Milot Halilaj (53. und 55.) jeweils nur knapp am Gehäuse vorbei.

Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der Anschlusstreffer fiel. Die Hausherren lauerten derweil auf Konter – und fast wäre der Plan aufgegangen, als sich Marvin Sieger in der 57. Minute alleine durchtankte, das 4:0 jedoch verpasste.

Das rächte sich in einer fulminanten Schlussphase der Aramäer, die unermüdlich weiterdrückten:

68. Minute: Nach toller Vorarbeit von Robert Grau erzielt Dennis Tolga Gottfried seinen Premierentreffer im Aramäer-Trikot zum 1:3.

71. Minute: Nur drei Minuten später verkürzt Robin Dörner per Fernschuss auf 2:3.

73. Minute: Der absolute Wahnsinn ist perfekt. Zunächst klatscht ein Schuss von David Gotovac an die Latte, doch Kay Schirner schaltet beim Nachschuss am schnellsten – 3:3!

85. Minute: Die Gäste krönen ihre Aufholjagd. Robert Grau behält im Strafraum die Nerven und dreht das Spiel komplett auf 3:4.

In den Schlussminuten ließen die Aramäer sogar noch weitere Großchancen ungenutzt, was der Freude über diese spektakuläre Energieleistung nach dem Abpfiff jedoch keinen Abbruch mehr tat.