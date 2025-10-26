 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Marcel Becker

Packendes Remis beim TSV Botenheim, Aramäer Heilbronn macht es klar

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 10. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Der 10. Spieltag der Bezirksliga Franken bot klare Siege an der Spitze und ein packendes Torfestival in Botenheim. Während Aramäer Heilbronn und Lauffen ihre Favoritenrolle mit souveränen Erfolgen untermauerten, behauptete sich auch Böckingen in einem umkämpften Duell. Im Tabellenkeller dagegen verschärft sich die Lage für Markelsheim/Elpersheim und Neuenstein weiter.

---

Heute, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
1
0
Abpfiff

Die TG Böckingen siegte knapp, aber verdient mit 1:0 gegen die Sportfreunde Untergriesheim. Lorenz Kopp erzielte in der 42. Minute das Tor des Tages, das Böckingen drei wichtige Punkte im Verfolgerfeld sichert. Untergriesheim blieb trotz engagierter Vorstellung ohne zählbaren Erfolg.

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
3
0
Abpfiff

Die Sportfreunde Lauffen setzten ihre starke Serie mit einem souveränen 3:0-Heimsieg über den TSV Neuenstein fort. Max Claus (3.), Janis Alber (32.) und Tamino Dörr (60.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Lauffen bleibt damit punktgleich mit Spitzenreiter Aramäer Heilbronn an der Tabellenspitze.

Heute, 15:00 Uhr
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
2
0

Der FC Union Heilbronn kam im Heimspiel gegen die SG Stetten/Kleingartach zu einem verdienten 2:0-Erfolg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte Nils Wozny (64.) für die Führung, bevor Nebojsa Simikic (84.) den Sieg besiegelte. Union bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen.

Heute, 15:00 Uhr
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
1
0

In einer taktisch geprägten Begegnung gewann der FSV Friedrichshaller SV knapp mit 1:0 gegen die SG Sindringen/Ernsbach. Hans-Günther Liebendörfer erzielte in der 66. Minute das entscheidende Tor. Mit diesem Erfolg festigt Friedrichshall seine Position in der oberen Tabellenhälfte.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
3
3
+Video

Ein packendes 3:3 sahen die Zuschauer in Botenheim beim Duell zwischen dem TSV und dem TSV Pfedelbach. Philipp Matyssek (36., 88.) und Fabian Kirsten (76.) trafen für die Gastgeber, während Luka Michael Barbir (47., 83.) und Mattia Frank (51.) für Pfedelbach erfolgreich waren. Beide Teams zeigten Offensivdrang, ließen aber in der Defensive zu viele Räume.

Heute, 15:00 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
1
3
Abpfiff

Die SGM Mulfingen/Hollenbach unterlag dem FSV Schwaigern mit 1:3. Mika Weinhold (4.) brachte die Gäste früh in Führung, Jakob Scheppach (40.) glich noch vor der Pause aus. Doch Johannes Ebner (80.) und ein unglückliches Eigentor von Luis Beck (88.) entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

Heute, 15:00 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
0
6
Abpfiff

Ein Klassenunterschied war beim 6:0-Erfolg der Aramäer Heilbronn in Wachbach zu erkennen. David Gotovac (5., 85.), Jermaine Wesley (28., 80.), Marvin Reitz (33. Foulelfmeter) und Markus Hartmann (40.) sorgten für ein klares Ergebnis. Heilbronn bleibt damit weiter an der Tabellenspitze und demonstrierte einmal mehr seine Offensivstärke.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
3
2
Abpfiff

Der TSV Erlenbach gewann eine torreiche Partie gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim mit 3:2. Für Markelsheim/Elpersheim hingegen bleibt die Lage am Tabellenende kritisch.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 026.10.2025, 20:30 Uhr
Timo BabicAutor