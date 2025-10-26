Packendes Remis beim TSV Botenheim, Aramäer Heilbronn macht es klar



Die TG Böckingen siegte knapp, aber verdient mit 1:0 gegen die Sportfreunde Untergriesheim. Lorenz Kopp erzielte in der 42. Minute das Tor des Tages, das Böckingen drei wichtige Punkte im Verfolgerfeld sichert. Untergriesheim blieb trotz engagierter Vorstellung ohne zählbaren Erfolg.



Die Sportfreunde Lauffen setzten ihre starke Serie mit einem souveränen 3:0-Heimsieg über den TSV Neuenstein fort. Max Claus (3.), Janis Alber (32.) und Tamino Dörr (60.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Lauffen bleibt damit punktgleich mit Spitzenreiter Aramäer Heilbronn an der Tabellenspitze.



Der FC Union Heilbronn kam im Heimspiel gegen die SG Stetten/Kleingartach zu einem verdienten 2:0-Erfolg. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte Nils Wozny (64.) für die Führung, bevor Nebojsa Simikic (84.) den Sieg besiegelte. Union bleibt damit in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen.



In einer taktisch geprägten Begegnung gewann der FSV Friedrichshaller SV knapp mit 1:0 gegen die SG Sindringen/Ernsbach. Hans-Günther Liebendörfer erzielte in der 66. Minute das entscheidende Tor. Mit diesem Erfolg festigt Friedrichshall seine Position in der oberen Tabellenhälfte.



Ein packendes 3:3 sahen die Zuschauer in Botenheim beim Duell zwischen dem TSV und dem TSV Pfedelbach. Philipp Matyssek (36., 88.) und Fabian Kirsten (76.) trafen für die Gastgeber, während Luka Michael Barbir (47., 83.) und Mattia Frank (51.) für Pfedelbach erfolgreich waren. Beide Teams zeigten Offensivdrang, ließen aber in der Defensive zu viele Räume.



Die SGM Mulfingen/Hollenbach unterlag dem FSV Schwaigern mit 1:3. Mika Weinhold (4.) brachte die Gäste früh in Führung, Jakob Scheppach (40.) glich noch vor der Pause aus. Doch Johannes Ebner (80.) und ein unglückliches Eigentor von Luis Beck (88.) entschieden die Partie zugunsten der Gäste.



Ein Klassenunterschied war beim 6:0-Erfolg der Aramäer Heilbronn in Wachbach zu erkennen. David Gotovac (5., 85.), Jermaine Wesley (28., 80.), Marvin Reitz (33. Foulelfmeter) und Markus Hartmann (40.) sorgten für ein klares Ergebnis. Heilbronn bleibt damit weiter an der Tabellenspitze und demonstrierte einmal mehr seine Offensivstärke.



Der TSV Erlenbach gewann eine torreiche Partie gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim mit 3:2. Für Markelsheim/Elpersheim hingegen bleibt die Lage am Tabellenende kritisch.