Packendes Kellerduell: 3:3 zwischen FC Hauingen und SV Murg

Die Weiler Reserve ist am Tiefpunkt der vergangenen Wochen angekommen. Deutlich mit 1:6 verlor der Aufsteiger beim SV Waldhaus. „Das war absolut ein gebrauchter Tag für uns. Mir fehlen die Worte“, sagte Weils Trainer Marco Kern. Die Gastgeber holten mit dem zweiten Saisonsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste, ohne Torjäger Sandro Samardzic angetreten, wurden nach dem 0:2-Pausenrückstand förmlich überrollt. Hätte Torwart Sebastian Müller nicht noch einige Male glänzend reagiert, wäre die Niederlage noch deutlicher ausgefallen.

Tore: 1:0 Y. Schäfer (35.), 2:0 Y. Rüd (40.), 3:0 Kunzelmann (48.), 4:0 Dieterle (54./FE), 5:0 Y. Rüd (60.), 5:1 M. Rusch (69.), 6:1 Y. Rüd (72./FE).