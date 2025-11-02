Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
„Das soll einer kapieren“: Roman Starke erzielt in der Nachspielzeit den Hauinger Ausgleich zum 3:3. | Foto: Gerd Gründl
Packendes Kellerduell: 3:3 zwischen FC Hauingen und SV Murg
Die Weiler Reserve ist am Tiefpunkt der vergangenen Wochen angekommen. Deutlich mit 1:6 verlor der Aufsteiger beim SV Waldhaus. „Das war absolut ein gebrauchter Tag für uns. Mir fehlen die Worte“, sagte Weils Trainer Marco Kern. Die Gastgeber holten mit dem zweiten Saisonsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste, ohne Torjäger Sandro Samardzic angetreten, wurden nach dem 0:2-Pausenrückstand förmlich überrollt. Hätte Torwart Sebastian Müller nicht noch einige Male glänzend reagiert, wäre die Niederlage noch deutlicher ausgefallen.
Tore: 1:0 Y. Schäfer (35.), 2:0 Y. Rüd (40.), 3:0 Kunzelmann (48.), 4:0 Dieterle (54./FE), 5:0 Y. Rüd (60.), 5:1 M. Rusch (69.), 6:1 Y. Rüd (72./FE).