„Das soll einer kapieren“: Roman Starke erzielt in der Nachspielzeit den Hauinger Ausgleich zum 3:3. | Foto: Gerd Gründl
Packendes Kellerduell: 3:3 zwischen FC Hauingen und SV Murg

BZL Hochrhein

Gestern, 14:30 Uhr
FC Hauingen
FC HauingenHauingen
SV Blau-Weiß Murg
SV Blau-Weiß MurgMurg
3
3
Kampf, Krampf, Hektik, Dramatik, vier Platzverweise: Das 3:3 zwischen dem FC Hauingen und SV Murg bietet alle Facetten des Fußballs. Im Bezirksligaduell holt der FCH einen 0:3-Rückstand auf. Zum Spielbericht im BZ-Regiofußballportal: Kellerduell zwischen FC Hauingen und SV Murg endet 3:3 nach packender Schlussphase (BZ-Plus)

Heute, 12:30 Uhr
SV Waldhaus
SV WaldhausWaldhaus
SV Weil 1910
SV Weil 1910Weil II
6
1
Abpfiff
Die Weiler Reserve ist am Tiefpunkt der vergangenen Wochen angekommen. Deutlich mit 1:6 verlor der Aufsteiger beim SV Waldhaus. „Das war absolut ein gebrauchter Tag für uns. Mir fehlen die Worte“, sagte Weils Trainer Marco Kern. Die Gastgeber holten mit dem zweiten Saisonsieg wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste, ohne Torjäger Sandro Samardzic angetreten, wurden nach dem 0:2-Pausenrückstand förmlich überrollt. Hätte Torwart Sebastian Müller nicht noch einige Male glänzend reagiert, wäre die Niederlage noch deutlicher ausgefallen.

Tore: 1:0 Y. Schäfer (35.), 2:0 Y. Rüd (40.), 3:0 Kunzelmann (48.), 4:0 Dieterle (54./FE), 5:0 Y. Rüd (60.), 5:1 M. Rusch (69.), 6:1 Y. Rüd (72./FE).

Zum kompletten Spieltagsbericht im BZ-Regiofußballportal: SV Buch gewinnt offenen Schlagabtausch gegen die SF Schliengen (BZ-Plus)

