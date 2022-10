Packendes Jagsttalderby

Ein spannendes und packendes Jagsttalderby bekamen die zahlreichen Zuschauer am vergangenen Sonntag in Dörzbach zu sehen. Zweimal lag der Tabellenführer in Rückstand, um sich trotzdem mit einem starken Schlussspurt dennoch die drei Punkte zu sichern. Lange Zeit durften sich die Gastgeber Hoffnung auf Zählbares machen, da es die spielstarken Gäste lange Zeit versäumten ihre spielerische Dominanz in Torchancen umzumünzen. Die Einheimischen zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und ließen die Offensivabteilung der Gäste kaum zur Entfaltung kommen. Torchancen waren hüben wie drüben lange Zeit Mangelware. Die Führung der Blau/Gelben fiel dann aufgrund einer Unachtsamkeit der Gäste, die Joel Stauch energisch zur 1:0 Pausenführung nutzte. Auch im zweiten Durchgang änderte sich zunächst nicht viel am Spielgeschehen, Mulfingen mit mehr Ballbesitz aber ohne klare Torchancen. Mit zunehmender Spieldauer nahm der Druck der Gäste zu und die Heimelf kam zu selten zur Entlastung. Ein eigentlich ungefährlicher Tempogegenstoß wurde dann von der SG unzureichend verteidigt und letztlich hatte Jann Baust wenig Mühe zum verdienten Ausgleich zu vollenden. Doch die Blau/Gelben zeigten sich keineswegs geschockt und waren bei ihren wenigen Chancen sehr effektiv. Wenige Minuten später narrte der kurz zuvor eingewechselte Marlon Gennrich gekonnt seinen Gegenspieler und der eingelaufene Dennis Stier erzielte mit einem platzieren Abschluss die neuerliche Führung für die Einheimischen. Wenig sprach zu diesem Zeitpunkt für die zwar dominanten aber lange Zeit zu ungefährlichen Gäste, die jedoch in der Schlussphase die passende Antwort parat hatten. Zunächst vergab Christoph Müller aus kurzer Distanz freistehend, ehe acht Minuten vor dem Ende Jakob Scheppach seine gute Form unter Beweis stellte und mit einem verdeckten Schuss zum 2:2 erfolgreich war. Dieses Unentschieden wäre wohl auch ein gerechtes Ergebnis gewesen, doch der Tabellenführer kam mit dem späten Ausgleich im Rücken wenig später zum letztlich entscheidenden Treffer. Der aufgerückte F. Beez stand im Anschluss an eine Standardsituation goldrichtig und vollendete zum glücklichen 2:3 für die Gäste. Die ersatzgeschwächte Heimelf hatte zweifelsohne einen Punkt verdient, muss sich aber erneut den Vorwurf gefallen lassen einen durchaus möglichen dreifachen Punktgewinn in den Schlussminuten aus den Händen gegeben zu haben.