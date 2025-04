Packendes Duell im Kesseltal

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost stand am zurückliegenden Wochenende der 24. Spieltag auf dem Programm.

So., 13.04.2025, 12:30 Uhr

„Eine sehr starke Vorstellung meiner Mannschaft. Wir waren in allen Belangen einen Tick besser: spielerisch, läuferisch und kämpferisch. Auch in der Höhe ein verdienter Sieg“, fasste TV-Coach Carlo D’ Antonio sich kurz.

So., 13.04.2025, 13:00 Uhr

FSV-Trainer Denis Scharffe teilte mit: „In einem guten Fußballspiel haben zwei Eckbälle für die ersten beiden Tore gesorgt. Bodenheim hatte viel den Ball, ist aber kaum in gefährliche Zonen gekommen. Wir hingegen hatten immer wieder gefährliche Umschaltmomente, wovon einer zur verdienten 2:1-Halbzeitführung geführt hat. Die zweite Hälfte ist ähnlich verlaufen, wobei Bodenheim unser 3:1 gekontert und den Anschluss wiederhergestellt hat, aber danach von uns gut in Schach gehalten worden ist. Über die 90 Minuten hatten wir die besseren Torchancen, sodass der Sieg verdient ist. Hervorzuheben ist noch unser Feldspieler Tristan Habich, den wir im Tor aufbieten mussten und der einen klasse Job gemacht hat.“

So., 13.04.2025, 14:00 Uhr

SVW Mainz II – Spvgg. Selzen 2:0 (1:0)

SVW-Trainer Donald Lepper berichtete: „Verdienter Sieg! Das Spiel könnte man als „Abwehr gegen Sturm” beschreiben. Über 90 Minuten hat Selzen mit elf Mann verteidigt und es war sehr schwer, die Lücken zu finden. Wenn wir mal eine Lücke gefunden haben, hat der Schiedsrichter Abseits gepfiffen, was ab und zu ganz unglücklich war. Im Endeffekt haben wir 2:0 gewonnen und das Rennen um die Meisterschaft aufrechtgehalten und genau das war unser Bestreben.“

Spvgg-Spielertrainer Alexander Hoyer fügte hinzu, dass sich die stark dezimierten Selzer – dank der Unterstützung von sechs Spielern aus der zweiten Mannschaft und zwei AH-Akteuren – sehr wacker geschlagen hätten. Allerdings habe die Spvgg. bei beiden Gegentoren auch kräftig mitgeholfen. Dennoch könne sein Team „richtig stolz auf die geschlossene Mannschaftsleistung sein”.

Tore: 1:0 Ferat Can Yayla (2.), 2:0 Eigentor von Alexander Hoyer (85.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für André Brehm (34./Spvgg. Selzen)

FC Lörzweiler - TSV 1910 Uelversheim

FC-Trainer Sascha Hofmann begründete den Spielabbruch: „Es waren noch fünf Minuten zu spielen, als Paul Roßa sich schwer verletzt hat und mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Ich habe dem Schiedsrichter mitgeteilt, dass das Ergebnis egal ist und er das Spiel abbrechen kann. Als Trainer ist es meine Pflicht, die Gesundheit und Sicherheit meiner Spieler über das Ergebnis zu stellen. Wenn mir das Ergebnis wichtiger wäre als mein Spieler, würde ich sofort aufhören, Trainer zu sein."

Die Begegnung war beim Stand von 2:1 für den TSV Uelversheim abgebrochen worden. Die Wertung wird über die Gebietsspruchkammer geregelt und das Urteil, welches voraussichtlich zugunsten der Uelversheimer ausfallen wird, steht noch aus.

Sascha Berges, der sportliche Leiter des TSV, richtete aus: „Natürlich wünschen wir vom TSV nur die besten Genesungswünsche für den Spieler.”

TSV Mainz-Ebersheim 1897 – Spvgg. Essenheim 2:2 (1:0)

„Wo Spitzenspiel draufstand, war auch Spitzenspiel drin! Die Punkteteilung vor mehr als 150 Zuschauern geht in Ordnung, auch wenn sich das Unentschieden für uns aufgrund des späten Gegentreffers eher wie eine Niederlage anfühlt. In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, in der zweiten Hälfte hat dann Essenheim gedrückt. Insgesamt kann man von einer wirklich guten B-Klassen-Partie mit hohem Tempo, großer Intensität und zwei Mannschaften, die Interesse hatten, Fußball zu spielen, sprechen“, kommentierte Lukas Sudowe, der sportliche Leiter des TSV.

Tore: 1:0 Alexander Bargende (42., FE), 1:1 Janis Heinze (79.), 2:1 Manuel Eustermann (86., direkt verwandelte Ecke), 2:2 Jonas Suhr (90.)

FC Inter Mainz – SV Klein-Winternheim II 5:2 (2:1)

„Beide Mannschaftsleistungen waren fast auf Augenhöhe, bis die Tore gefallen sind“, gab FC-Trainerin Beate Kiss zu Protokoll. Nach einer halben Stunde – gleichbedeutend mit dem 1:1-Ausgleich - wendete sich das Blatt zugunsten der Hausherren, die allerdings erst in der Schlussphase – auch bedingt durch eine Zeitstrafe für den SVK – den deutlichen Sieg herausspielten.

Tore: 0:1 Alois Urban (13.), 1:1 Mustafa Said (30.), 2:1 Philipp Lutzenburg (41.), 2:2 Steffen Pierzina (65., HE), 3:2 P. Lutzenburg (80.), 4:2 Benedikt Arndt (86.), 5:2 Dominik Schön (90.), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für SV Klein-Winternheim II (85.)

FVgg. 03 Mombach – UDP Mainz 5:2 (2:1)

FVgg-Coach Michael Taesler äußerte sich folgendermaßen: „In dieser schweren Phase nach sieben Liga-Niederlagen endlich der erarbeitete und am Ende auch verdiente Dreier für meine Mannschaft. Zusammenhalt, Mentalität und Laufbereitschaft haben diesen Sieg ermöglicht. Jetzt haben wir eine kurze Ruhephase und dann heißt es nach Ostern, mit breiter Brust in die letzten Saisonspiele zu gehen.”

Tore: 0:1 Alirio Simao Cumbi (11.), 1:1 Leon Jung (15.), 2:1 Franco Presenti Kury (21.), 3:1 Lukas Wendel (68.), 4:1 Tobias Biesenbaum (76.), 5:1 Khaled Bouchamia (85., per Kopf), 5:2 Marcio Filipe Do Nascimento Lopes (87., HE)