Packendes Duell bis zur letzten Minute

In einem spannenden und torreichen Spiel bezwang der TSV Hohenwart II den TSV Wolnzach II mit 4:3. Die Gastgeber starteten furios und gingen bereits in der 4. Minute durch Ole Böhnke mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte ein unglückliches Eigentor von Thomas Krammer (8.) auf 2:0 für Wolnzach.

Doch Hohenwart II zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Thomas Stegmeier verkürzte in der 26. Minute auf 2:1. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Maximilian Schmidl (37.) der Ausgleichstreffer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehte erneut Thomas Stegmeier das Spiel und brachte seine Mannschaft mit 2:3 in Führung.

Nach der Pause ließ Wolnzach II nicht nach. Fethullah Tüysüz traf in der 64. Minute zum verdienten 3:3-Ausgleich. Doch die Freude währte nicht lange, denn erneut war es Thomas Stegmeier, der in der 69. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages den 4:3-Sieg für Hohenwart II besiegelte.

Ein mitreißendes Spiel, das alles bot: frühe Tore, ein Eigentor, eine Aufholjagd und einen Hattrick von Thomas Stegmeier. Beide Teams zeigten großen Einsatz, doch am Ende setzte sich Hohenwart II dank individueller Klasse und Kampfgeist knapp durch.

Das Spiel war ein echtes Highlight für die 60 Zuschauer. Wolnzach II begann stark, konnte den Vorsprung jedoch nicht verteidigen. Hohenwart II bewies beeindruckende Moral und verdiente sich den Sieg mit einer starken Teamleistung und einem herausragenden Thomas Stegmeier.