Packendes Derby : SC 1903 Weimar II ringt den VfB Oberweimar nieder

Von Beginn an entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten: Ben Heymann (5.) und Laurenz Hoffmann (12.) setzten erste Ausrufezeichen für den VfB, während Jarne Matteo Henze (6.), Samir Qasarwa (10./16.) und Elliot Möller (20.) beste Möglichkeiten für den SC vergaben. Immer wieder stockte den Fans der Atem, doch der Ball wollte zunächst nicht über die Linie. Mit zunehmender Spielzeit gewann der SC 03 mehr Kontrolle über das Geschehen, zeigte den reiferen Spielaufbau und hätte mit dem Halbzeitpfiff in Führung gehen können– doch Elliot Möller brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht im leeren Tor unter.

Nach der Pause starteten beide Teams zunächst abwartend, doch dann überschlugen sich die Ereignisse: In der 48. Minute brachte Henri Wackwitz den SC 03 nach starker Vorarbeit von Henze in Führung. Doch die Antwort des VfB ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später tauchte Laurenz Hoffmann plötzlich frei vor SC-Keeper Stipe Kring auf, setzte sich im Pressschlag durch und netzte zum 1:1-Ausgleich ein. Jetzt war Feuer im Spiel: Jeder Zweikampf wurde verbissen geführt, kein Ball verloren gegeben. Der SC 03 hatte leichte Vorteile im Mittelfeld und setzte in der 62. Minute den entscheidenden Stich: Durch aggressives Pressing zwang man den VfB zu einem Fehler, Henze schaltete am schnellsten und traf zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Kurz vor Schluss musste der SC noch einen Rückschlag verkraften, als Henri Wackwitz mit Gelb-Rot vom Platz flog. Doch nach sechs Minuten Nachspielzeit erlöste Schiedsrichter Arjen Poller die Gäste und besiegelte den knappen Derbyerfolg.