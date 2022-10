Packendes Derby endet ohne Sieger

Am Samstag spielte unsere erste Mannschaft in einem unterhaltsamen Derby 2:2 (1:1) Unentschieden gegen die Reserve des SV Germania 08 Roßlau e.V.



Während die Gäste in der Kaderbreite gewohnt gut besetzt waren, musste SG Trainer Gaul weiterhin viele Ausfälle hinnehmen, hatte im Vergleich zur Vorwoche aber zumindest zwei Wechselmöglichkeiten auf der Bank. Zudem gab C. Paudler nach knapp 4 Jahren sein Comeback im Tor und auch L. Friedrich sprang ein um der Mannschaft zu helfen. Die erste Halbzeit war von viel Disziplin und Taktik geprägt, da beide Teams um einen strukturierten Spielaufbau bemüht waren und der gegenseitige Respekt deutlich zu spüren war. Dadurch blieben zwingende Torchancen weitesgehend aus und wie so oft im Fußball wurden Standardsituationen deshalb umso bedeutender. Ein vermeidbarer Freistoß durch zu ungestümes Einsteigen der SG Defensive führte nahe des Sechzehners zu einer Freistoßmöglichkeit der Gäste, die sich C. Kühne nicht nehmen ließ und zur Roßlauer Führung traf - 0:1 / 37.min. Praktisch mit der letzten Aktion in Hälfte eins kam Jeber/Serno dann aber noch zu Ausgleich, ebenfalls durch eine Standardsituation. Beichel zog im Zentrum das Tempo an, über Lohmer kam der Ball zu Wegener, der durch ein Foul gestoppt wurde. Den anschließenden Freistoß versenkte Becker aus halblinker Position über die Mauer im Kasten - 1:1 / 45.+3.



Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität weiter hoch und die Spielanteile verschoben sich zunehmend zu Gunsten der Gastgeber, was unter anderem auch daran lag, dass Roßlau 3x verletzungsbedingt wechseln musste und die Taktik auf das Mitnehmen eines Punktes änderte. Die etwas unklare Linie des Schiedsrichters führte zudem immer wieder zu strittigen Sitautionen auf beiden Seiten, was dadurch zwar für viel Unruhe sorgte, das Match blieb allerdings jederzeit fair, da die Teams nicht überzogen. 7 Minuten vor dem Ende drehten die Gastgeber dann das Spiel und gingen in Führung. Beckers Ecke kam scharf in den Sechzehner, Wegener flog mit all seiner Wucht heran und köpfte den Ball an die Latte, beim Verwerten des Abprallers wurde Salomon am Kopf getroffen (oder Handspiel eines SV Verteidigers?) und es ertönte der Elfmeterpfiff. Den fälligen Strafstoß verwandelte Becker sicher zum 2:1 - 83.min. Leider hielt der Spielstand aus Gastgebersicht nur 3 Minuten, da Löw einen zweiten Ball aus dem Hinterhalt unhaltbar in den Winkel knallte und damit erneut auf Gleichstand stellen konnte - 2:2 / 86.min. Wie schon gegen Mosigkau brachte also ein Sonntagsschuss den Gegner zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit hatte Salomon sogar noch das Siegtor für Jeber/Serno auf dem Fuß nachdem sich Graber stark durchsetzte und anschließend querlegte, doch die unsaubere Ballannahme auf dem mittlerweile schwierigen Geläuf verhinderte letztlich den Lucky Punch. Somit blieb es am Ende beim 2:2 Unentschieden.



Fazit: Ein erwartet spannendes Derby findet nach 95 intensiven Minuten keinen Sieger. Für die Zuschauer war der Unterhaltungswert durch z.T. schöne Tore und vielen strittigen Szenen garantiert hoch, die Teams müssen mit dem Punkt jeweils zufrieden sein, was Roßlau angesichts der vielen Auswechslungen auch sicherlich ist, die SG hingegen dürfte sich nach erneut zwei liegen gelassenen Punkten etwas mehr ärgern.



Ausblick: Am kommenden Samstag reist die SG Jeber/Serno dann zu Abus/Mildensee.