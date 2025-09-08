Packendes Aufsteiger-Duell geht an Palzing – SVW nach 2:3 bedient

Das 2:3 in Palzing ist für den SV Walpertskirchen die dritte Niederlage in Folge. Die Elf von Josef Heilmeier zeigt erstmals Schwächen.

Walpertskirchen – Nach fünf Siegen in Serie hat der SV Walpertskirchen nun die dritte Niederlage in Folge kassiert. Mit 2:3 Toren (1:2) musste sich der personell gebeutelte SVW am Samstag beim SVA Palzing im Duell zweier Bezirksliga-Aufsteiger geschlagen geben.

Florian Leininger, der gegen Dachau für den verletzten Deniz Erden gekommen war, stand von Beginn an zwischen den Pfosten. Als Back-up saß Thomas Pfanzelt auf der Bank – neben ihm Kilian Scheiel und Raphael Hösl sowie der während der Woche krank gewesene Christian Käser aus dem Kader der Ersten, dazu aus der Zweiten Alexander Gabriel und Michael Renner.

Auch wenn sieben Feldspieler fehlten, gab Sportlicher Leiter Maximilian Büchlmann zu: „Verloren haben wir, weil unser Spiel zu fehlerhaft war, und der Gegner seine wenigen Tormöglichkeiten eiskalt verwertete.“

Der SV Walpertskirchen ließ zwei Hundertprozentige durch Felix Zehetmaier und Maximilian Spreitzer liegen, ehe Abwehrchef Martin Deutinger, sonst „Mister Zuverlässig“, ein Abspielfehler unterlief. Diesen nutzte Palzing mit vier gegen zwei durch Kapitän Fabian Radlmaier prompt zum 1:0 (26.). „Wir waren bis dahin das bessere Team“, stellte Büchlmann fest.

Fehler über Fehler beim SVW

Nur drei Minuten später der nächste Nackenschlag: „Einer aus der Viererkette hat ein Abseits aufgehoben, wir verteidigen dann die Flanke auch nicht und der Radlmaier köpft gegen die Laufrichtung unseres Keepers zum 2:0 ein“, beschreibt Büchlmann das 0:2, „bei dem Leininger genauso machtlos war wie bei den anderen beiden“.

Zehetmaier köpfte nach Florian Baumanns Freistoß den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer in den Winkel – eine Minute vor der Pause. Aus dieser kamen die Gäste mit Raphael Hösl für den angeschlagenen Noah Baumann. „Der Neue kurbelte unser Spiel ganz stark an“, bestätigte Büchlmann.

Büchlmann: „Völlig unnötige Niederlage“

In 56. Minute kam Käser für Stephan Pfanzelt und verpasste in der Folge mit zwei Hochkarätern den möglichen Ausgleichstreffer. Auf ein nicht gepfiffenes Palzinger Handspiel folgte der Gegenzug mit dem 3:1 durch Liam Russo.

In der Nachspielzeit wuchtete Baumann einen direkten Freistoß zum 2:3 in die SVA-Maschen (92.). „Eine Halbchance gab’s noch, dann stand eine völlig unnötige Niederlage fest“, so Büchlmann.