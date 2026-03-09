Packendes 3:3 in Oranienburg, Storkower SC mit 6:0-Torgala

Ostbrandenburgliga

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – VfB Steinhöfel 2:1

In Petershagen sahen die Zuschauer eine Partie, die vor allem in der ersten Halbzeit durch die Kaltschnäuzigkeit eines einzelnen Akteurs geprägt war. Kurt Skusa (28.) brachte die Brandenburger Reserve nach knapp einer halben Stunde in Führung und legte nur zehn Minuten später nach, als erneut Kurt Skusa (38.) den Ball zum 2:0 im Netz unterbrachte. Steinhöfel gab sich im zweiten Durchgang nicht auf und kam noch einmal heran, allerdings unter gütiger Mithilfe der Hausherren: Ein unglückliches Eigentor von Jonas Müller (77.) machte die Schlussphase noch einmal spannend, doch Petershagen rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Rot-Weiß Reitwein – SpG Tauche/Ahrensdorf 1:0

Vor 105 Zuschauern entwickelte sich in Reitwein ein Geduldsspiel. Die Abwehrreihen beider Teams standen lange sicher, bis in der zweiten Halbzeit der entscheidende Moment kam. Abdullah Eksici (62.) erlöste den heimischen Anhang mit seinem Treffer zum 1:0. In der hitzigen Endphase schwächten sich die Gäste selbst, als Jens Jahn (85.) mit der Gelb-Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten Heimsieg der Rot-Weißen.

SpG Hennickendorf/Rehfelde – SG Müncheberg 0:4

Die SG Müncheberg demonstrierte am Wochenende ihre offensive Schlagkraft und ließ der Spielgemeinschaft keine Chance. Nachdem die erste Stunde torlos geblieben war, brach Hannes Gersdorf (60.) den Bann. Danach ging es Schlag auf Schlag: Matti Wulke (70.) erhöhte auf 2:0, bevor Tim Sowinski (78.) den Sack endgültig zumachte. Den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung setzte erneut Matti Wulke (82.) mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 4:0-Endstand.

MTV 1860 Altlandsberg – SV 1919 Woltersdorf 1:2

In Altlandsberg sahen 115 Zuschauer eine dramatische Wendung der Ereignisse. Zunächst sah es gut aus für die Gastgeber, als Maurice Buley (55.) den MTV nach dem Seitenwechsel in Führung schoss. Doch Woltersdorf schlug eiskalt zurück. Marwin Vogel (63.) markierte den Ausgleich, und in der Schlussphase drehten die Gäste das Spiel komplett: Maximilian Traue (85.) erzielte den viel umjubelten Siegtreffer zum 1:2-Auswärtserfolg.

BSG Pneumant Fürstenwalde – FC Union Frankfurt 4:0

Ein torreiches Spektakel für die 35 Zuschauer in Fürstenwalde, das bereits in der ersten Halbzeit entschieden wurde. Die BSG legte los wie die Feuerwehr: Maxim Eppert (16.) eröffnete den Reigen, und nur zwei Minuten später erhöhte Chris Thieme (18.) auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es dann deutlich, als erst Marvin Kranz (43.) und unmittelbar danach Marten Eppert (44.) für eine komfortable 4:0-Führung sorgten. In der zweiten Hälfte verwaltete Pneumant das Ergebnis souverän.

SG Hangelsberg 47 – Storkower SC 0:6

Ein wahres Schützenfest erlebten die 100 Zuschauer in Hangelsberg, wo der Storkower SC keine Gefangenen machte. Der Torreigen wurde durch Marian Beyer eröffnet, bevor Marc Ewler mit zwei aufeinanderfolgenden Treffern das Ergebnis schnell in die Höhe schraubte. Erneut war es dann Marian Beyer, der sich in die Torschützenliste eintrug. Die weiteren Treffer zum deutlichen Auswärtssieg steuerten Jan Kretschmann und Nico Schorisch bei. Ein Nachmittag zum Vergessen für die Hausherren.

SG 47 Bruchmühle – FV Erkner 1920 II 0:4

Der FV Erkner II entführte drei Punkte aus Bruchmühle und zeigte sich vor 80 Zuschauern hocheffizient. Maximilian Marschner (20.) brachte die Gäste früh auf Kurs, und Leon Wagner (43.) sorgte noch vor dem Pausentee für eine beruhigende Führung. Im zweiten Spielabschnitt schraubte Florian Fleck (68.) das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Kevin Domke (90.+1) in der Nachspielzeit den 4:0-Endstand besiegelte.

FC Neuenhagen 1913 – FC Strausberg II 0:0

In Neuenhagen sahen 75 Zuschauer ein torloses Unentschieden der kämpferischen Sorte. Die größte Chance, die Partie zu entscheiden, hatten die Gastgeber bereits in der Anfangsphase. Doch Tobias Lorenz (10.) scheiterte mit einem Foulelfmeter am glänzend reagierenden Torwart Rene Fingerhut, der den Punkt für die Strausberger Reserve festhielt.

