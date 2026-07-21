Packendes 2:2: Drittligist SG Sonnenhof Großaspach erkämpft Remis

Mit viel Emotion und Leidenschaft verlief das heutige Testspiel des Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. In einer dramatischen Partie gegen den Regionalligisten VfR Aalen gab es für das Team ein Unentschieden. Doch die Blicke richten sich bereits auf das nächste Spiel.
Der turbulente Auftakt im heutigen Testspiel
Das heutige Testspiel hielt von Beginn an enorme Spannung bereit. Die SG Sonnenhof Großaspach erwischte im Duell gegen den VfR Aalen den perfekten Start in die Partie. Bereits in der vierten Minute brachte Volkan Celiktas den Drittligisten mit dem Treffer zum 0:1 in Führung.
Die Freude hielt allerdings nicht lange an, denn der VfR Aalen antwortete umgehend mit großer Entschlossenheit. In der zehnten Minute war es Dean Melo, der für den Regionalligisten zum 1:1-Ausgleich traf. Es entwickelte sich ein emotionaler Schlagabtausch.
Die Entscheidung in einer dramatischen zweiten Hälfte
Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich die beiden Teams keinen Zentimeter. In der 53. Minute gelang Lukas Stoppel das Tor zum 1:2, was die erneute Führung für die SG Sonnenhof Großaspach bedeutete. Die Partie blieb jedoch spannend und verlangte allen Akteuren alles ab. In der 59. Minute führte ein Elfmeter zur Wende: Der Ex-Großaspacher Michael Kleinschrodt trat für den VfR Aalen an und verwandelte den Strafstoß zum 2:2-Endstand. Damit endete ein emotionales und kräftezehrendes Testspiel mit einem Remis.
Der Blick auf das kommende Auswärtsspiel
Nach dieser intensiv geführten Partie richtet sich die Konzentration der SG Sonnenhof Großaspach nun vollständig auf das nächste Spiel. Am Samstag, den 25.07.2026, wartet eine ganz besondere sportliche Herausforderung auf die Mannschaft. Der Gegner ist der SV Darmstadt 98. Austragungsort dieser Begegnung ist Bad Wörrishofen. Der Anpfiff erfolgt um 12 Uhr. Für die SG Sonnenhof Großaspach geht es in diesem Spiel darum, gegen den etablierten Kontrahenten mit Leidenschaft gegenzuhalten und die eigene Leistung abzurufen.