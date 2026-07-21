Packendes 2:2: Drittligist SG Sonnenhof Großaspach erkämpft Remis

Der turbulente Auftakt im heutigen Testspiel

Das heutige Testspiel hielt von Beginn an enorme Spannung bereit. Die SG Sonnenhof Großaspach erwischte im Duell gegen den VfR Aalen den perfekten Start in die Partie. Bereits in der vierten Minute brachte Volkan Celiktas den Drittligisten mit dem Treffer zum 0:1 in Führung.

Die Freude hielt allerdings nicht lange an, denn der VfR Aalen antwortete umgehend mit großer Entschlossenheit. In der zehnten Minute war es Dean Melo, der für den Regionalligisten zum 1:1-Ausgleich traf. Es entwickelte sich ein emotionaler Schlagabtausch.

Die Entscheidung in einer dramatischen zweiten Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel schenkten sich die beiden Teams keinen Zentimeter. In der 53. Minute gelang Lukas Stoppel das Tor zum 1:2, was die erneute Führung für die SG Sonnenhof Großaspach bedeutete. Die Partie blieb jedoch spannend und verlangte allen Akteuren alles ab. In der 59. Minute führte ein Elfmeter zur Wende: Der Ex-Großaspacher Michael Kleinschrodt trat für den VfR Aalen an und verwandelte den Strafstoß zum 2:2-Endstand. Damit endete ein emotionales und kräftezehrendes Testspiel mit einem Remis.