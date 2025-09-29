Packendes 1:1 im Topspiel zwischen dem TSV Schlieben und der SG Sielow

Der 5. Spieltag in der Landesklasse Süd hielt für die Zuschauer alles bereit, was den Fußball so faszinierend macht: packende Aufholjagden, Last-Minute-Treffer, Kantersiege und bittere Eigentore. Während sich an der Tabellenspitze ein enger Dreikampf abzeichnet, kämpften die Teams im Mittelfeld und am Tabellenende mit Leidenschaft um jeden Punkt.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Im Topspiel zwischen dem TSV 1878 Schlieben und der SG Sielow entwickelte sich ein intensives Duell zweier bislang ungeschlagener Mannschaften. Robert Dehne brachte die Gastgeber in der 65. Minute in Führung und ließ die Fans lange vom fünften Sieg im fünften Spiel träumen. Doch in der vierten Minute der Nachspielzeit traf ausgerechnet Albert Dehne ins eigene Tor und bescherte Sielow das 1:1. Ein emotionaler Schlag für Schlieben, das damit zwei Punkte liegen ließ, während die Gäste ihre Serie ausbauen konnten. ---

In Bad Liebenwerda nutzte die SG Groß Gaglow ihre Chancen eiskalt. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte erzielte Flynn Rohbock in der 54. Minute das 0:1. Eric Sowoidnich legte in der 81. Minute nach und stellte mit dem 0:2 den Auswärtssieg sicher. Für den FC Bad Liebenwerda bedeutete die Niederlage einen weiteren Rückschlag im Tabellenkeller. ---

Ein torreiches Spiel erlebten die Zuschauer in Peickwitz. Jonas Domin brachte Germania Peickwitz bereits in der 12. Minute in Führung. Doch Eric Scheffler (16.) und Martin Hahn (27.) drehten die Partie zugunsten des Kolkwitzer SV. Nach dem Seitenwechsel glich Samy Dankhoff in der 52. Minute aus, ehe Hannes Kaiser nur vier Minuten später den 2:3-Endstand erzielte. Für Peickwitz war es eine bittere Niederlage. ---

Motor Saspow startete schwach und lag zur Pause nach einem Treffer von Niklas Dorbritz in der 45. Minute 0:1 zurück. Doch nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeber auf: Marc Fingas (50., 69.), Jeremy Soydt (58.) und Ole Jannes Knuth (76.) trafen zum klaren 4:1-Sieg. Mit einer beeindruckenden zweiten Halbzeit setzte Saspow ein Ausrufezeichen und sammelte wichtige Punkte. ---

Ein echtes Spektakel bot das Spiel zwischen Rot-Weiß Luckau und der SG Burg. Benjamin Borchert erzielte gleich vier Tore für die Gastgeber (4., 36., 48., 55.) und brachte sein Team damit scheinbar komfortabel in Führung. Paul Schötzigk (33.), Thomas Bubner (56.) und Martin Strzelczyk (61.) hielten Burg im Spiel, doch am Ende stand ein 4:3 für Luckau. Getrübt wurde der Sieg durch die Gelb-Rote Karte für Toni Eckardt in der 75. Minute. ---

Der SV Großräschen konnte mit einem knappen 1:0 gegen die SG Eintracht Peitz jubeln. Marcio Stroech traf in der 24. Minute und sicherte den Gastgebern damit drei wichtige Punkte. Peitz hingegen musste den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen. ---

In Friedersdorf gab es bis kurz zur Schlussphase keine Tore. Luis Medelnik brachte den VfB Herzberg in der 70. Minute in Führung. Doch Mark Zasiadvovk traf in der 87. Minute zum umjubelten 1:1-Ausgleich für die Gastgeber. Beide Teams teilten sich somit die Punkte in einem intensiven Spiel. ---