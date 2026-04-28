Packender Schlagabtausch im Tabellenbauch: Rantrum reist mit 3 Punkten

Abwehrchef Broder Hansen (TSV Rantrum) klärt gegen den Doppeltorschützen Driton Gashi (TSV Klausdorf). – Foto: Ismail Yesilyurt

Das Duell im Bauch der Landesliga-Tabelle hielt, was es versprach: In einer physisch betonten und intensiven Begegnung sicherte sich der TSV Rantrum am späten Sonntagnachmittag einen knappen 3:2-Erfolg beim TSV Klausdorf. Mit diesem Dreier im Kieler Osten ziehen die Nordfriesen in der Tabelle an ihrem Kontrahenten vorbei und klettern um zwei Plätze nach oben auf die sechste Position.

Von der ersten Minute an entwickelte sich auf dem Klausdorfer Kunstrasen ein verbissener Kampf um jeden Zentimeter. Beide Mannschaften zeigten eine bemerkenswerte physische Präsenz, die dem Spiel trotz schwieriger Windverhältnisse eine hohe Qualität verlieh.

Standard als Dosenöffner für die Gäste Die Gäste aus Rantrum fanden gut in die Partie und nutzten eine Standardsituation, um den Rhythmus zu diktieren. In der 24. Minute stieg Thies Clausen am Fünf-Meter-Eck am höchsten und köpfte zur Führung ein. Rantrums Trainer Erik von Lanken bezeichnete diesen Moment als entscheidend: „Das war natürlich für uns so ein kleiner Auslöser und hat vieles vereinfacht. Das 2:0 war dann eigentlich folgerichtig, weil ich finde, dass wir dann doch mehr Zugriff aufs Spiel hatten.“

In der kampfstarken Partie wurde weder sich selbst noch der Gegner geschont. Hier ist Justin Pein (TSV Rantrum) mit vollem Einsatz gegen Daniel Grossmann (re., TSV Klausdorf) dabei. – Foto: Ismail Yesilyurt

Tatsächlich erhöhte Rasmus Wunderlich noch vor der Pause auf 2:0 (39.), begünstigt durch Abstimmungsprobleme in der Klausdorfer Hintermannschaft. Klausdorfs Coach Dennis Trociewicz ärgerte sich sichtlich über die Entstehung: „Böiger Wind, schlechte Kommunikation und technische Unzulänglichkeiten sorgen dafür, dass wir den Ball dem Gegner genau auf den Fuß legen, der ihn nur noch reinschieben muss. Da fasst man sich ein bisschen an den Kopf.“ Driton Gashi lässt Klausdorf hoffen Klausdorf gab sich jedoch natürlich nicht geschlagen. Praktisch mit dem Pausenpfiff verkürzte Driton Gashi auf 1:2 (45.). Zwar stellte Damian Krause unmittelbar nach dem Seitenwechsel (47.) den alten Abstand wieder her, doch Gashi brachte die Hausherren nur vier Minuten später mit seinem zweiten Treffer erneut heran.

Auf Biegen und Brechen war das Motto in der intensiven Auseinandersetzung - Simon Schwee (TSV Klausdorf) gegen Louis Petersen (re., TSV Rantrum). – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Folge entwickelte sich eine Zitterpartie. Klausdorf drängte auf den Ausgleich, hatte jedoch Pech, als ein Kopfball von Petersen nur an die Latte klatschte. Rantrum blieb durch Konter gefährlich, konzentrierte sich aber primär auf die Defensive. „Unterm Strich glaube ich schon, dass wir den Sieg verdient hatten, aber das war ein gutes Landesligaspiel und von der Intensität her hat es Spaß gemacht zuzuschauen“, resümierte Erik von Lanken. Erfahrung schlägt Fehlerquote Für Dennis Trociewicz war es trotz der Niederlage eine Leistungssteigerung seiner Elf, auch wenn die individuellen Fehler schwer wogen: „Am Ende hat sich die deutlich erfahrenere und cleverere Mannschaft durchgesetzt. Solange der Ball am Boden war, sah das ganz gut aus, aber in der Luft sind wir personell nicht gut genug aufgestellt.“

Leon Petersen (re., TSV Klausdorf) gegen xx (TSV Rantrum). – Foto: Ismail Yesilyurt