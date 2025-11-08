Packender Fünfkampf in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost

Mainz. Spannender kann es in einem Spitzenfeld kaum zugehen: In der Schlussphase der Hinrunde liegen gleich fünf Mannschaften in der Tabelle der B-Klasse Mainz-Bingen Ost nahezu gleichauf. Der Fünftplatzierte liegt nur zwei Punkte hinter dem Top-Team. Das lässt einen packenden Saisonverlauf erwarten.

Aktuell trennen 1. FC Nackenheim, FSV Saulheim II und TSV Ebersheim auf den ersten drei Plätzen lediglich die Tordifferenz. Der Spvgg. Essenheim fehlt als Tabellenvierter nur ein Punkt auf die Spitze. Die TSG Drais hat mit einem Spiel weniger nur zwei Punkte Abstand und könnte mit einem Sieg an allen vorbeiziehen. Schon in der vergangenen Saison waren vier der fünf Mannschaften im Titelkampf mit dabei. Nur der 1. FC Nackenheim spielte noch in der A-Klasse, die ähnlich spannend verlief wie in diesem Jahr die B-Klasse Ost.

Der Nackenheimer Trainer-Zugang Norman Loos zeigt sich wenig überrascht über die Leistung seines Teams: „Ich habe im Vorhinein schon damit gerechnet, dass wir eine gute Runde spielen werden. Ich wusste, dass die Qualität, vor allem die menschliche, in diesem Kader top ist und die Mannschaft wird von Woche zu Woche besser.“ Die ersten fünf Teams bewertet Loos als ausgeglichen, mit der aktuellen Situation habe aber wohl niemand gerechnet. „Es ist verrückt, dass es so eng ist. Man muss jedes Spiel ernst nehmen. Patzen ist jetzt nicht erlaubt“, sagt der spielende FCN-Coach.

Ähnlich schätzt auch Dennis Scharffe, der Coach des FSV Saulheim II, diese Entwicklung ein: „Die Liga ist gerade zweigeteilt, mit einer großen Spitzengruppe. Aber genau das macht es cool. Die vielen Spiele auf gleichem Niveau machen Spaß, weil man immer an sein Maximum kommen muss.“ Vergangene Partien, in denen vier der Top-Teams aufeinandertrafen, endeten mit einem Unentschieden. Das zeige, wie ausgeglichen das Niveau aktuell ist und lasse erwarten, dass es auch weiterhin so eng bleibt.

„Direkte Duelle zeigen, dass alles Kopf-an-Kopf ist“

Auch Michel Liebscher-Winkler, Trainer des TSV Ebersheim, zeigt sich von der Entwicklung an der Tabellenspitze nicht sonderlich überrascht: „Direkte Duelle zeigen, dass alles Kopf-an-Kopf ist und am Ende der Saison entscheidet vielleicht ein Punkt über die Meisterschaft.“ Mit Blick auf die eigene Tabellenposition zeigte sich Liebscher-Winkler insgesamt zufrieden, dass sich seine Mannschaft in dieser Saison spielerisch weiterentwickelt hat.

Essenheim blickt Richtung A-Klasse

Anders als seine Kollegen erwartet der Essenheimer Trainer Kevin Tscheuschner eine Veränderung im Titelkampf: „Gerade sehen wir einen spannenden Kampf oben, aber ich denke, dass sich bis zur langen Winterpause ein oder zwei Mannschaften herauskristallisieren werden, die sich absetzen werden.“ Die eigene Position als Tabellenvierter überrascht ihn kaum. „Ziel war es, nicht schlechter zu werden als vergangene Saison. Meister zu werden oder Aufstiegsspiele zu spielen, ist schon unser Anspruch“, betont Tscheuschner.

Andres Herget von der TSG Drais hatte hingegen nicht damit gerechnet, dass sein Team nach zwölf Spieltagen so gut dasteht: „Dass wir so gut in die Saison gestartet sind, hat mich mit Blick auf unsere junge Mannschaft schon etwas überrascht, freut mich aber natürlich.“ Die enge Konstellation an der Tabellenspitze empfindet er als reizvoll. Die herausfordernden Aufgaben mit Spielen gegen die Direktkonkurrenten Nackenheim und Ebersheim kommen aber erst noch. Auch deshalb rechnet er damit, dass sich die Abstände vor der Winterpause noch verschieben.