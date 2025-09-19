Packende und torreiche erste Runde im Krefelder Kreispokal

Packend und torreich: Die Spiele in der ersten Runde des Kreispokal Kempen/Krefeld endete am Mittwoch ganz unterschiedlich. TIV Nettetal fertige den Linner SV mit 8:0 ab. Joanis Parigoridis (20. Minute, 35., 60., 80.) war mit vier Toren der erfolgreichste Torschütze des Abends. Zudem trafen Demirhan Kumlu (22., 36., 62.) und Salih Keskin (24.) für den Spitzenreiter der Kreisliga B.

Die VSF Amern setzten sich derweil überlegen mit 11:0 bei C-Ligist KSV Pascha Spor durch. Beim Landesligisten erhielten dabei vor allem die Spieler den Vorzug, die zuletzt meist von der Bank kamen. Auch mit der zweiten Garde blieben die Amerner ihrer Favoritenrolle gerecht und führten bereits zur Pause mit 7:0. Am Torreigen beteiligten sich Lamin Fuchs (19.), Adam El Edghiri (21., 55., 82.), Johannes Hamacher (24.), Toya Okada (31., 42., 87.), Jonathan Herting-Lopez (40.) und Kouki Ozawa (62.). Einen weiteren Treffer gab es durch ein Eigentor von Pascha Spor.

Gar dramatisch ging es in der Partie des TSF Bracht bei Viktoria Krefeld zu. Die Brachter lagen mehrmals mit zwei Toren vorne, auch in der 92. Minute. Doch in der Nachspielzeit trafen die Hausherren aus Krefeld zum 5:5-Ausgleich. Weil es keine Treffer in der Verlängerung gab, wurde der Sieger der Partie im Elfmeterschießen ermittelt. Hier hatten dann die Krefelder mit 10:8 die Nase vorne: ein Spiel, das nichts für schwache Nerven war.

Viele Tore gab es auch im Spiel des Dülkener FC gegen TuS Gellep. Durch einen 8:6-Sieg nach Verlängerung sicherte sich der DFC den Einzug in die nächste Runde. Hier stand es nach 90 Minuten zunächst 4:4, ehe Dülken in der anschließenden Verlängerung den längeren Atem bewies. Die Tore für die Elf von Trainer Michael Holthausen erzielten Maher Aba-Zaid (11.), Ibrahim Cobanoglu (12., 33.), Nico Lehmann (66.), Marvin Joerissen (92.), Amir Aba-Zaid (94.), Jakob Beeck (109.) und Dustin Hoffmann (116.).

Fels' Doppelpack reicht nicht

Trotz eines Doppelpacks und der 2:0-Führung durch Damien Fels (15., 24.) mussten sich die Sportfreunde Leuth der Mannschaft des SV Niersia Neersen mit 2:4 geschlagen geben. Ein Eigentor in der 60. Minute sorgte außerdem für den 1:0-Sieg von DJK Fortuna Dilkrath gegen Ligakonkurrent SV Thomasstadt Kempen. Mit 1:4 unterlag außerdem der SC Rhenania Hinsbeck beim FC Traar. Und TuRa Brüggen zog dagegen kampflos in die nächste Runde ein, weil SV Concordia Lötsch das Spiel im Vorfeld absagte und nicht antrat.

Bereits am Dienstagabend spielten SuS Krefeld gegen TVAS Viersen (7:1) und DJK Oberkrüchten gegen FC Hellas Krefeld (1:9). In der Vorwoche fegte der BSV Leutherheide den TSV Boisheim mit 9:0 vom Platz. Am Donnerstagabend spielt noch der SC Waldniel beim SC Viktoria Anrath, zudem empfängt der TV Lobberich die Mannschaft der SG Dülken (beide Spiele waren bei Redaktionsschluss noch nicht beendet).