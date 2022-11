Packende Partie bleibt ohne Sieger Türkspor Neckarsulm und SV Breuningsweiler trennen sich 2:2 in der Landesliga.

Bei wenig Wolken, aber viel Sonne pfeift Schiri Moritz Herr das Aufeinandertreffen an. Mit der Unterstützung der heimischen Zuschauer startet die TSN mit breiter Brust ins Spiel. Neckarsulm kommt in der 7. Spielminute zu einer erstklassigen Schusschance. Mittelfeld-Allrounder Amin Yazji schießt das Leder knapp am Tor vorbei. In der 8. Minute erarbeitet sich Türkspor eine weitere exzellente Schusschance. Den Ball schießt Angreifer Cristian Giles Sanchez in Richtung gegnerischen Kasten, doch die Verteidigung bereinigt die Situation. In der 9. Spielminute erzielt die TSN den Führungstreffer. Freistehend in Strafraumnähe bugsiert Mittelfeldspieler Serdar Arslan die Kugel stramm mit dem Vollspann per Fernschuss rechts oben ins Tor. Torvorbereiter war Mittelfeldmann Bahadir Özkan mit einem Flachpass. In der 15. Minute kommt Neckarsulm zu einer hervorragenden Kopfballchance. Mittelfeld-Allrounder Amin Yazji köpft das Spielgerät aufs Tor, doch die gegnerische Nummer eins pariert. Nach den ersten 15 Minuten zieht Türkspor weiterhin die Fäden. Nach 30 Minuten bleibt die TSN spielbestimmend. Bei einem Zwischenergebnis von 1:0 bittet Schiedsrichter Moritz Herr die Spieler in die Pause.

Nach dem Pausentee beherrscht Neckarsulm erneut das Spiel. Türkspor erarbeitet sich in der 48. Spielminute erneut eine sehr gute Schusschance. Mittelfeldspieler Bahadir Özkan schießt das Leder ans Lattenkreuz. In der 52. Minute spielt sich das Heim-Team eine erneute Top-Schusschance heraus. Ein Spieler schießt den Ball aufs Tor, doch der Keeper entschärft die Situation. In der 59.Spielminute markiert die TSN einen weiteren Treffer. Völlig alleingelassen im Strafraum befördert Offensivspieler Cristian Giles Sanchez die Kugel mit dem linken Außenrist per Flachschuss rechts unten ins Gehäuse. Vorarbeit leistete Mittelfeldmann Marco Di Biccari mit einer Flanke von der rechten Seite. Nach 60 gespielten Minuten bleibt Neckarsulm dominant. In der 66. Minute erzielt das Gäste-Team den Anschlusstreffer. Die Bude hätte allerdings nicht zählen dürfen: Der Aktion war ein Foulspiel am gegnerischen Torhüter vorausgegangen. In dieser Spielperiode kommt Breuningsweiler in Gang und ist inzwischen besser. In der 68. Spielminute spielt sich die Gastmannschaft eine ausgezeichnete Schusschance heraus. Lukas Friedrich schießt das Spielgerät aufs Tor, doch der Torwart entschärft die Situation. In der 72. Minute spielt sich Breuningsweiler erneut eine ausgezeichnete Schusschance heraus. Daniel Fetzer schießt das Leder nur knapp am Kasten vorbei. Nach 75 gespielten Minuten bleibt die Gästetruppe dominanter. Türkspor kommt in der 83. Spielminute zu einer weiteren Top-Schusschance. Abwehrspieler Jonas Engler schießt den Ball knapp am gegnerischen Kasten vorbei. Breuningsweiler kommt in der 86. Minute zu einer weiteren ausgezeichneten Schusschance. Adrian Haas schießt die Kugel nur hauchdünn am gegnerischen Tor vorbei. Die Offensivbemühungen tragen Früchte. Breuningsweiler markiert in der 1. Minute der Nachspielzeit durch Adrian Haas den Ausgleichstreffer.

Das Fazit

Am Ende der Begegnung steht ein 2:2 zu Buche. Die Partie entwickelte sich zu einem für Fans und Akteure gleichermaßen spannenden Duell. Dank der Punkteteilung können sich beide Teams über einen Punkt freuen.

