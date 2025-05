Packende Halbfinalspiele im Kreispokal Rhein-Erft

Rheinsüd Köln hat derzeit mit großen Personalsorgen zu kämpfen – und das schlägt sich auch in den Ergebnissen nieder. Nur ein Punkt aus den letzten vier Ligaspielen, ein Absturz auf Rang acht der Bezirksliga 1. Im Viertelfinale des Pokals setzte man sich aber in einem dramatischen Elferkrimi mit 6:5 gegen den SC Elsdorf durch. „Das Pokalspiel gegen Hilal wird die nächste schwere Aufgabe für uns. Wir geben das, was wir können, und versuchen, erfolgreich zu sein", so Krämer vor dem Spiel.

Mit dem VfR Bachem steht ein echter Pokalschreck im Halbfinale. Nach Siegen gegen A-Ligist Erftstolz Niederaußem (3:2) und den damaligen Bezirksliga-Tabellenführer aus Horrem (ebenfalls 3:2) wartet nun mit Glesch-Paffendorf die nächste Hausnummer. Der Landesligist rangiert nach einem jüngsten 3:1-Erfolg über Helpenstein auf Platz 13 und hat sich damit etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

Bachem-Trainer Timo Kurm sieht sein Team in der klaren Außenseiterrolle – und genau darin liegt die Stärke: "Wir sind wieder der komplette Underdog. Alles andere als ein klarer Sieg für Glesch heute wäre ja eine Riesensensation. Aber wir wollen mutig spielen, wie wir es auch in den letzten Pokalspielen gemacht haben. Unsere Stärken liegen im Spiel mit dem Ball, wir haben viel Tempo und technisch starke Jungs. Wir werfen alles rein. Das, was wir aktuell haben, kann uns eh keiner nehmen.“ Man wolle den Favoriten nicht ins Spiel kommen lassen und mit einer kompakten Spielweise das Spiel lange offen halten.

Die Euphorie in Bachem ist spürbar, auch weil die zweite Mannschaft am Sonntag den Aufstieg in die Kreisliga C perfekt machte. "Jeder im Verein ist heiß. Jeder freut sich drauf. Wetter passt, kühle Getränke sind da – jetzt müssen wir nur noch abliefern“, so Kurm.

