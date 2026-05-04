Packende Duelle und große Emotionen Arkonia triumphiert beim Deutsch-Polnischen Turnier des Penkuner SV von pm · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Penkuner SV

Bei strahlendem Sonnenschein und bester Turnieratmosphäre führten die Penkuner Schalmei-Musikanten die zwölf Mannschaften feierlich auf den sattgrünen Rasen. Mit dabei beim 37. Deutsch-Polnischen Kinderfußballturnier waren Blau-Weiß Gartz, Rot-Weiß Prenzlau, die SpG Pasewalk/Rollwitz sowie die SpG Schönow/Passow. Aus der Hauptstadt gingen der BFC Dynamo und erstmals Nordost Berlin an den Start. Ebenfalls zum Teilnehmerfeld gehörten der 1. FC Neubrandenburg, die polnischen Teams Arkonia und Pogon Szczecin sowie der Titelverteidiger, das Metropolregion Talenteteam. Der Gastgeber Penkuner SV stellte nach einer kurzfristigen Absage sogar zwei eigene Teams.

Spannende Vorrunde mit engem Duell Gespielt wurde in zwei Gruppen – und schon in der Vorrunde ging es richtig zur Sache. In Gruppe A kam es im letzten Spiel zum direkten Duell zwischen dem 1. FC Neubrandenburg und dem BFC Dynamo. Punktgleich lieferten sich beide Teams ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen um den Halbfinaleinzug. In einer packenden Partie mit hohem Tempo und viel Einsatz setzte sich Neubrandenburg knapp mit 1:0 durch. Im Halbfinale war dann jedoch Endstation: Gegen das spielstarke Team von Arkonia fehlte am Ende das entscheidende Quäntchen Glück.

Arkonia mit makellosem Durchmarsch Arkonia Szczecin präsentierte sich über das gesamte Turnier hinweg in beeindruckender Form. Mit einer makellosen Bilanz von 15 Punkten aus fünf Spielen und einem überragenden Torverhältnis von 12:0 marschierte das Team souverän durch die Gruppenphase. Auch im Halbfinale gegen Neubrandenburg behielten die Polen die Nerven und setzten sich im 9-Meter-Schießen mit 2:1 durch. Im Finale wartete mit dem Metropolregion Talenteteam der amtierende Titelträger – ein echtes Topspiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften agierten diszipliniert, standen defensiv kompakt und ließen kaum klare Torchancen zu. Es entwickelte sich ein taktisch geprägtes, spannendes Duell, in dem jede Aktion zählen konnte. Die Entscheidung fiel erneut vom Punkt: Arkonia zeigte starke Nerven und sicherte sich mit einem 2:1 nach 9-Meter-Schießen verdient den Turniersieg. Der Ulli-Wegner-Wanderpokal, überreicht von Turnierinitiator Ingo Hopp, wurde anschließend unter großem Jubel in die Höhe gestemmt.

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Besondere Ehrung für Ingo Hopp Für Ingo Hopp selbst hielt der Tag eine besondere Überraschung bereit. Bereits 1988 rief er das Deutsch-Polnische Kinderfußballturnier ins Leben – mit dem Ziel, Kindern ein sportliches Highlight zu bieten und gleichzeitig internationale Freundschaften zu fördern. Über Jahrzehnte hinweg knüpfte er Kontakte und gewann namhafte Teams für das Turnier. Auch wenn er die organisatorischen Aufgaben inzwischen weitgehend abgegeben hat, bleibt er das Herzstück der Veranstaltung. Als Zeichen der Anerkennung beschloss das Organisationsteam eine besondere Würdigung: Ab dem kommenden Jahr wird das Turnier unter dem neuen Namen „Ingo Hopp Kinderfußballturnier“ stattfinden. Ein eigens angefertigtes Banner wurde noch vor der Siegerehrung enthüllt – sehr zur Überraschung und sichtlich gerührten Freude des Initiators. Penkuner Teams mit engagierten Auftritten Auch aus sportlicher Sicht gab es für den Gastgeber freudige Momente. Das zweite Team des Penkuner SV erkämpfte sich in der Gruppenphase ein Unentschieden gegen Rot-Weiß Prenzlau und sammelte damit einen Punkt. Im Spiel um Platz 11 unterlag die Mannschaft der

SpG Pasewalk/Rollwitz knapp mit 0:1.

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