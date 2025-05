Packende Duelle in der Relegation

In der Relegation zur Gruppenliga hat sich der TSV Höchst das Relegationsticket gesichert. Aus der Kreisoberliga duellieren sich Hellas Darmstadt (DA/GG), der TSV Seckmauern (DI/ODW) und Olympia Lorsch (Bergstraße). In der Relegation zur Kreisoberliga Dieburg/Odenwald geht es für Kreisoberligist SG Sandbach sowie die beiden A-Ligisten TS Ober-Roden II (KLA Dieburg) und VfL Michelstadt (KLA Odenwald) um ein Ticket, alle Termine in der Übersicht auf dieser Seite.

Die Relegation zwischen der A- und B-Liga sowie der B- und C-Liga entfällt. Aus der Kreisliga A steigt Türk Beerfelden ab, aus der B-Liga der TV Fränkisch-Crumbach II. Aufsteiger in die Kreisoberliga Dieburg/Odw. ist die SSV Brensbach, aus der B-Liga steigen der SV Hummetroth II und die FSV Erbach auf. Aus der C- in die B-Liga rauf geht es für die SG Rothenberg II und die TSG Steinbach II. Der Dritte, SG Rimhorn/Breitenbrunn II, sowie der Vierte VfL Michelstadt III haben kein Aufstiegsrecht, da Breitenbrunn und VfL Michelstadt II bereits in der B-Liga spielen. Dafür steigt der KSV Haingrund als Fünfter direkt wieder auf.