Packende Duelle beim Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm

– Foto: Christian Schneider

Der traditionsreiche Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm hat an den ersten beiden Turniertagen für große Emotionen und intensive Duelle auf dem Rasen gesorgt. Nach den ersten absolvierten Partien des Wochenendes zeichnen sich in den vier Gruppen bereits erste Tendenzen ab, während die kommenden Begegnungen und die anschließende K.-o.-Phase die Entscheidung über den Turniersieg bringen werden.

Am Samstag startete das Turnier mit einer regulären Spielzeit von 80 Minuten pro Partie in die Gruppenphase. In der Gruppe A feierte der SC Türkgücü Ulm einen 2:1-Erfolg gegen den VfB Schwarz-Rot Ulm, während sich die SGM Mähringen/Blaustein mit 2:1 gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm durchsetzte. Die Mannschaften der Gruppe B lieferten sich ebenfalls umkämpfte Spiele: Die SGM Aufheim Holzschwang und der SV Grimmelfingen trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden, und der SC Unterweiler bezwang die SSG Ulm 99 II deutlich mit 3:0.

In der Gruppe C endete die Partie zwischen dem FC Burlafingen und KKS Croatia Ulm mit einem 2:2-Remis, während der SV Esperia Italia Neu-Ulm den SC Türkgücü Ulm II mit 3:1 schlug. Ein erstes Ausrufezeichen in der Gruppe D setzte der SV Eggingen, der den TV Wiblingen mit einem klaren 4:0-Sieg bezwang.

Knappe Entscheidungen und ein Kantersieg am Sonntag

Der gestrige Sonntag brachte weitere emotionale Höhepunkte auf den Sportplätzen. In der Gruppe A sicherte sich der VfB Schwarz-Rot Ulm einen knappen 1:0-Sieg gegen den ESC Ulm, während der VfL Ulm/Neu-Ulm mit einem 2:0 gegen den SC Türkgücü Ulm überzeugte. In der Gruppe B teilten sich der FC Birumut Ulm und die SGM Aufheim Holzschwang beim 1:1 die Punkte. Parallel dazu verbuchte der SV Grimmelfingen einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die SSG Ulm 99 II.

Die Teams der Gruppe C zeigten ebenfalls vollen Einsatz: KKS Croatia Ulm gewann mit 1:0 gegen den SC Türkgücü Ulm II, und der SV Esperia Italia Neu-Ulm bezwang den FC Burlafingen mit 2:0. Für das spektakulärste Ergebnis des Wochenendes sorgte die Gruppe D, in der sich der TSV Einsingen und der TV Wiblingen zunächst 2:2 trennten, bevor der SV Eggingen die TSG Söflingen mit einem 9:0-Kantersieg bezwang.

Die aktuelle Bilanz in den vier Gruppen

In der Gruppe A weisen der VfL Ulm/Neu-Ulm mit 3:2 Toren, die SGM Mähringen/Blaustein mit 2:1 Toren, der VfB Schwarz-Rot Ulm mit 2:2 Toren und der SC Türkgücü Ulm mit 2:3 Toren jeweils 3 Punkte auf, während der ESC Ulm bei 0:1 Toren noch ohne Punkt bleibt. In der Gruppe B hat der SV Grimmelfingen bisher 4 Punkte (5:2 Tore) gesammelt, der SC Unterweiler hat 3 Punkte (3:0 Tore), die SGM Aufheim Holzschwang verzeichnet 2 Punkte (3:3 Tore) und der FC Birumut Ulm besitzt einen Zähler (1:1 Tore), während für die SSG Ulm 99 II 0 Punkte (0:6 Tore) verbucht sind.

In der Gruppe C stehen für den SV Esperia Italia Neu-Ulm 6 Punkte (5:1 Tore) zu Buche, für KKS Croatia Ulm 4 Punkte (3:2 Tore), für den FC Burlafingen ein Punkt (2:4 Tore) und für den SC Türkgücü Ulm II 0 Punkte (1:4 Tore). Ein hohes Torverhältnis weist der SV Eggingen in der Gruppe D mit 6 Punkten und 13:0 Toren auf, während der TSV Einsingen (2:2 Tore) und der TV Wiblingen (2:6 Tore) jeweils einen Punkt auf dem Konto haben und die TSG Söflingen bei 0 Punkten und 0:9 Toren steht.

Die anstehenden Partien unter der Woche

Am Mittwoch, den 15. Juli 2026, wird die Gruppenphase mit einer Spielzeit von jeweils 80 Minuten fortgesetzt. In der Gruppe A kommt es um 18:00 Uhr zu den Duellen zwischen dem VfL Ulm/Neu-Ulm und dem VfB Schwarz-Rot Ulm sowie zwischen der SGM Mähringen/Blaustein und dem ESC Ulm. Um 19:40 Uhr folgen in der Gruppe B die Partien des SC Unterweiler gegen den FC Birumut Ulm und der SSG Ulm 99 II gegen die SGM Aufheim Holzschwang. Am Donnerstag, den 16. Juli 2026, steht um 19:00 Uhr die Begegnung der Gruppe D zwischen dem TSV Einsingen und der TSG Söflingen auf dem Plan.

Das entscheidende Wochenende der Gruppenphase

Am Samstag, den 18. Juli 2026, spitzt sich der Kampf um das Weiterkommen zu. In der Gruppe A treffen um 13:45 Uhr der ESC Ulm auf den SC Türkgücü Ulm und der VfB Schwarz-Rot Ulm auf die SGM Mähringen/Blaustein. Um 15:30 Uhr spielen in der Gruppe B der FC Birumut Ulm gegen den SV Grimmelfingen sowie die SGM Aufheim Holzschwang gegen den SC Unterweiler. Um 17:15 Uhr folgen in der Gruppe D die Spiele des TV Wiblingen gegen die TSG Söflingen und des TSV Einsingen gegen den SV Eggingen.

Der Sonntag bringt die letzten Gruppenentscheidungen: Um 13:45 Uhr spielen der VfL Ulm/Neu-Ulm gegen den ESC Ulm und der SC Türkgücü Ulm gegen die SGM Mähringen/Blaustein in Gruppe A. Um 15:30 Uhr folgen die SSG Ulm 99 II gegen den FC Birumut Ulm und der SV Grimmelfingen gegen den SC Unterweiler in Gruppe B. Um 17:15 Uhr schließen KKS Croatia Ulm gegen den SV Esperia Italia Neu-Ulm und der SC Türkgücü Ulm II gegen den FC Burlafingen in Gruppe C die Gruppenphase ab.

Der Weg über die K.-o.-Runden bis zum Endspiel

Die qualifizierten Mannschaften treten am Dienstag, den 21. Juli 2026, im Viertelfinale bei einer Spielzeit von 80 Minuten an. Um 18:00 Uhr spielen der Erste der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe C sowie der Erste der Gruppe B gegen den Zweiten der Gruppe D. Um 19:40 Uhr folgen die Partien zwischen dem Ersten der Gruppe C und dem Zweiten der Gruppe A sowie dem Ersten der Gruppe D und dem Zweiten der Gruppe B.

Das Halbfinale wird am Donnerstag, den 23. Juli 2026, ausgetragen: Um 18:00 Uhr trifft der Sieger des dritten Viertelfinales auf den Sieger des vierten Viertelfinales, während parallel der Sieger des ersten Viertelfinales gegen den Sieger des zweiten Viertelfinales antritt. Am Samstag, den 25. Juli 2026, erhöht sich die Spielzeit auf 90 Minuten. Das Spiel um Platz 3 zwischen den beiden Halbfinalverlierern beginnt um 14:30 Uhr, bevor um 17:00 Uhr das Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern über den Turniersieg entscheidet.