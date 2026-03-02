Pache in Wattenscheid vor dem Aus? Nachfolger stünde bereit

– Foto: Maik Matheus | SGW09

Nach einer ungeschlagenen Hinrunde kommt die SG Wattenscheid 09 unter Coach Christopher Pache nur schwer aus den Startlöchern. Der Vorsprung ist aufgrund der beiden Niederlagen gegen den SC Preußen Münster II und den TuS Ennepetal dahin.

Mitte Februar stellte die Lokalpresse "WAZ" bereits die Trainer-Frage. „Wir wollen uns die nächsten Spiele anschauen, dann unterhalten wir uns über die Zukunft", sagte der Vorstandsvorsitzende Ertan Ilce nach der Münster-Niederlage. Nun sieht die Welt nach der fast schon peinlichen Heimpleite gegen das Schlusslicht nicht rosiger aus. Und die Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" bringt nun ein mögliches Aus von Pache ins Spiel.

Denn Ex-BVB-Profi Sebastian Tyrala, der im Januar beim Regionalligisten Wuppertaler SV entlassen wurde, soll beim Dortmunder Westfalenligisten BSV Schüren der Wunschkandidat sein. Dass es nicht zur schnellen Einigung kommt, soll an der SG Wattenscheid 09 liegen, wo sich der 38-Jährige möglicherweise ein Engagement erhofft.

Anstatt eine wohl auch im nächsten Jahr in der Westfalenliga spielende Mannschaft zu übernehmen, wäre der in die Regionalliga strebende Traditionsverein von der Lohrheide eine ganz andere Hausnummer. In Frage käme auch, dass Pache die Saison beendet und Tyrala im Sommer übernimmt.