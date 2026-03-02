Pache in Wattenscheid vor dem Aus? Nachfolger stünde bereit

Nach einer ungeschlagenen Hinrunde kommt die SG Wattenscheid 09 unter Coach Christopher Pache nur schwer aus den Startlöchern. Der Vorsprung ist aufgrund der beiden Niederlagen gegen den SC Preußen Münster II und den TuS Ennepetal dahin.
Mitte Februar stellte die Lokalpresse "WAZ" bereits die Trainer-Frage. „Wir wollen uns die nächsten Spiele anschauen, dann unterhalten wir uns über die Zukunft", sagte der Vorstandsvorsitzende Ertan Ilce nach der Münster-Niederlage. Nun sieht die Welt nach der fast schon peinlichen Heimpleite gegen das Schlusslicht nicht rosiger aus. Und die Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" bringt nun ein mögliches Aus von Pache ins Spiel.
Denn Ex-BVB-Profi Sebastian Tyrala, der im Januar beim Regionalligisten Wuppertaler SV entlassen wurde, soll beim Dortmunder Westfalenligisten BSV Schüren der Wunschkandidat sein. Dass es nicht zur schnellen Einigung kommt, soll an der SG Wattenscheid 09 liegen, wo sich der 38-Jährige möglicherweise ein Engagement erhofft.
Anstatt eine wohl auch im nächsten Jahr in der Westfalenliga spielende Mannschaft zu übernehmen, wäre der in die Regionalliga strebende Traditionsverein von der Lohrheide eine ganz andere Hausnummer. In Frage käme auch, dass Pache die Saison beendet und Tyrala im Sommer übernimmt.
Wattenscheids Sportlicher Leiter Richard Weber sagt gegenüber den "Ruhr Nachrichten": Grundsätzlich beteiligte ich mich nicht an Gerüchten. Wir haben ein Trainer-Team. Von daher gibt es dazu nichts zu sagen. Unser Chef-Trainer ist Christopher Pache. Wir waren in der Liga fast zehn Monate ungeschlagen und haben uns eine herausragende Ausgangslage erarbeitet. Die letzten beiden Heimniederlagen taten weh, aber unser Fokus gilt nur dem nächsten Spiel in Finnentrop. Dort wollen wir wieder zurück in die Erfolgsspur finden.“
Dem ist nichts hinzuzufügen, sagt Weber auf Nachfrage von FuPa Westfalen. Feststeht, dass die SG Wattenscheid 09 ihrem Trainer Pache nach der starken, aber aufgrund der deutlichen Favoritenstellung auch in dieser Form erwarteten Hinrunde, nicht den Rücken mit einer Vertragsverlängerung gestärkt hat. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" soll der 38-jährige B-Lizenz-Inhaber nicht mehr unumstritten sein. Im Laufe der Woche soll es ein Gespräch geben. Ausgang völlig offen!