Pacal Lorenz neuer Cheftrainer beim SC Rönnau

Der SC Rönnau 74 präsentiert zum Jahresstart sein neues Trainerteam. Ab dem 15. Januar übernehmen Pascal Lorenz als Cheftrainer und Marc Hampel als Co-Trainer die vakanten Positionen beim stark abstiegsbedrohten Tabellenvierzehnten der Landesliga Holstein. Sie folgen auf Jan Vogelsang, der bereits am 12. Dezember 2025 seines Amtes enthoben worden war.

„Wir haben das alte Trainerteam entlassen, weil es am Ende nicht zu 100 Prozent gepasst hat“, musste Ligaobmann Thorsten Krämer einräumen. Nach zuletzt drei bitteren Niederlagen im November mit satten 15 Gegentoren fasste der Club die Entscheidung, dass es so nicht weitergehen konnte.

Nach der Trennung von Vogelsang führte der Verein zeitnah mehrere Gespräche mit potenziellen Kandidaten für die Nachfolge und gab nun seine Entscheidung gegenüber Youkick bekannt. Dazu sagte Ligaobmann Thorsten Krämer: „Wir sind unheimlich froh, dass wir Pascal Lorenz und Marc Hampel für uns gewinnen konnten. Das ist für einen Verein wie den unseren nicht ganz so einfach. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen. Die beiden sind es geworden. Letztlich ist es ja so, dass Pascal (Lorenz d. Red.) über zehn Jahre in Reinfeld aktiv war, in den verschiedenen Funktionen als Spieler, Co-Trainer und dann für über dreieinhalb Jahre als Verantwortlicher für die Oberligamannschaft. Marc (Hampel d. Red.) hat die Oberligafrauenmannschaft von Wahlstedt auf dem vorletzten Platz übernommen und sie auf den siebten Platz geführt. Nachdem er aufgehört hat, standen sie eine Saison später wieder auf dem vorletzten Platz.“

Die gemeinsame Zusammenarbeit ist zunächst erst einmal nur bis zum Saisonende geplant. „Wir schauen am Ende der Saison, wo wir stehen, und sehen dann weiter“, geht Krämer mit der neuen Ausgangslage entspannt um und stellt noch einmal die Vorzüge des neuen Trainerteams in den Fokus. „Beide sind B-Lizenz-Inhaber. Da sind wir echt stolz und froh, dass wir zwei solche Leute für uns gewinnen konnten.“