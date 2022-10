Pablo Gil wird neuer Trainer des FC 1919 Bad Dürrheim Ab Januar 2023 wird Pablo Gil präsent auf dem Platz stehen

Ab Januar 2023 wird Pablo Gil präsent auf dem Platz stehen. Bis dorthin wird Massimo Verratti als Cheftrainer an der Linie stehen, der von Kadirhan Cil unterstützt wird. Mit Videoanalysen der Spiele und Trainingseinheiten wird er ab sofort bereits aus der Ferne mit seinem Knowhow zur Verfügung stehen und so die Spieler bereits kennen lernen. Wenn er dann seinen Dienst in Bad Dürrheim antritt, wird ihm Massimo Verratti wieder als Co-Trainer zur Seite stehen. Ein besonderes Anliegen ist für Pablo Gil die Förderung des eigenen Nachwuchses, sowie junger Talente und regionaler Spieler.

In Zusammenarbeit mit der Tiki Taka Fußballschule und dessen Besitzer Kadirhan Cil, bei der Pablo Gil ebenfalls als Trainer tätig sein wird, soll mit seiner Hilfe in der Nachwuchsabteilung des FC Bad Dürrheims ein komplett neues Jugendkonzept etabliert werden. „Ich freue mich schon auf meine neuen Aufgaben in Bad Dürrheim,“ so der neue Cheftrainer Gil.