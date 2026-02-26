Pablo Andrade Gregorio kehrt zum SC Melle 03 zurück

Der SC Melle 03 kann zur kommenden Saison einen Rückkehrer begrüßen: Pablo Andrade Gregorio wird erneut das Trikot des Landesligisten tragen. Der Offensivspieler lief bereits zwischen 2019 und 2021 für die Grönegauer auf und absolvierte in dieser Zeit 24 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete.
Aktuell steht Andrade Gregorio bei der SpVg Emsdetten 05 in der Landesliga Westfalen Staffel 4 unter Vertrag. Mit Beginn der neuen Spielzeit kehrt er jedoch nach Melle zurück und verstärkt die erste Herrenmannschaft.
Auf die Frage nach den Beweggründen für seine Rückkehr erklärte der Spieler: „Für mich passt in Melle das Gesamtpaket aus sportlicher Ambition und Teamstruktur. Zudem habe ich mich hier schon vor der Corona-Zeit sehr wohlgefühlt und kenne noch einige Jungs aus dem aktuellen Kader.“
Auch seine persönlichen Ziele formulierte er klar: „Mit der Mannschaft unser höchstmögliches Niveau zu erreichen und zeigen, dass ich für diese Rückkehr brenne.“
Der SC Melle 03 belegt derzeit mit 27 Punkten aus 16 Spielen den sechsten Tabellenplatz in der Landesliga Weser-Ems und befindet sich im oberen Mittelfeld. Mit der Verpflichtung von Pablo Andrade Gregorio setzt der Verein frühzeitig ein Zeichen für die kommende Saison und baut auf die Erfahrung eines Spielers, der die Strukturen bereits kennt und sich in der Vergangenheit im Team bewiesen hat.