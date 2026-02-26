Pablo Andrade Gregorio kehrt zum SC Melle 03 zurück Der Landesligist macht somit den ersten Sommertransfer fest von FD · Heute, 15:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der SC Melle 03 kann zur kommenden Saison einen Rückkehrer begrüßen: Pablo Andrade Gregorio wird erneut das Trikot des Landesligisten tragen. Der Offensivspieler lief bereits zwischen 2019 und 2021 für die Grönegauer auf und absolvierte in dieser Zeit 24 Pflichtspiele, in denen er sechs Tore erzielte und vier weitere Treffer vorbereitete.

Aktuell steht Andrade Gregorio bei der SpVg Emsdetten 05 in der Landesliga Westfalen Staffel 4 unter Vertrag. Mit Beginn der neuen Spielzeit kehrt er jedoch nach Melle zurück und verstärkt die erste Herrenmannschaft. Auf die Frage nach den Beweggründen für seine Rückkehr erklärte der Spieler: „Für mich passt in Melle das Gesamtpaket aus sportlicher Ambition und Teamstruktur. Zudem habe ich mich hier schon vor der Corona-Zeit sehr wohlgefühlt und kenne noch einige Jungs aus dem aktuellen Kader.“