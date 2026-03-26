– Foto: Robert Gertzen

Die Bezirksliga Weser-Ems 4 bleibt auch am 25. Spieltag spannend wie nie. Oythe führt die Tabelle souverän an, doch Altenoythe und Thüle lauern dicht dahinter und könnten mit einem Sieg am Spitzenreiter vorbeiziehen. Im Mittelfeld streiten Holdorf, Lutten und Damme um wertvolle Punkte, während Amasya, Frisia Goldenstedt und Visbek weiterhin ums Überleben kämpfen.

Altenoythe kam gegen Lastrup nur zu einem 1:1 und lies damit ich Titelkampf wichtige Punkte liegen. Amasya Spor Lohne rangiert auf einem Abstiegsplatz und benötigt dringend Punkte, um sich Luft zu verschaffen. Altenoythe wird versuchen, seine Verfolgerrolle in der Spitzengruppe zu festigen. Ein spannendes Duell zwischen Ambition und Notwendigkeit ist zu erwarten.

Petersdorf empfängt Rot-Weiss Visbek nach dem 3:3 gegen Höltinghausen. Beide Teams kämpfen gegen den Abstieg und benötigen jeden Punkt wie Gold. Petersdorf will vor heimischem Publikum ein Lebenszeichen setzen. Rot-Weiss Visbek muss unbedingt punkten, um den Anschluss an das untere Mittelfeld nicht zu verlieren.

Lastrup tritt nach dem 1:1 gegen Altenoythe zu Hause gegen Höltinghausen an. Die Gastgeber wollen den positiven Trend fortsetzen und die Tabelle weiter nach oben klettern. Höltinghausen kämpft nach dem 3:3 gegen Petersdorf weiterhin gegen die Abstiegsränge. Ein intensives Spiel mit offenem Schlagabtausch ist zu erwarten.

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr SV Hansa Friesoythe SV Hansa TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia 15:00 PUSH

Hansa Friesoythe will nach dem 3:0-Sieg gegen Amasya Spor Lohne den Druck auf die oberen Plätze aufrechterhalten. Frisia Goldenstedt kämpft weiter gegen den Abstieg und hofft auf einen Befreiungsschlag. Die Gastgeber sind in der aktuellen Form klar favorisiert. Trotzdem darf Frisia Goldenstedt nicht unterschätzt werden, da sie immer für Überraschungen gut sind.

Morgen, 19:30 Uhr SV Bethen SV Bethen TuS Lutten TuS Lutten 19:30 PUSH

Bethen will nach dem Unentschieden gegen Schwarz-Weiß Osterfeine den Anschluss an die Mittelfeldplätze halten. Lutten steht mit 37 Punkten auf Platz 5 und will seinen Punkteschnitt verteidigen. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Es wird ein offenes Spiel erwartet, in dem kleine Fehler sofort bestraft werden können.

Molbergen empfängt Schwarz-Weiß Osterfeine nach einem knappen 1:0-Sieg bei Damme. Molbergen will die Heimbilanz verbessern und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln. Schwarz-Weiß Osterfeine muss nach dem 1:1 gegen Bethen dringend punkten, um sich weiter von den unteren Rängen zu lösen. Die Partie verspricht Spannung, da beide Teams auf Punkte angewiesen sind.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr SV Thüle SV Thüle RW Damme RW Damme 15:00 PUSH

Thüle reist als Tabellendritter zu Damme, die zuletzt 0:1 gegen Molbergen spielten. Thüle verlor zuletzt im Spitzenspiel gegen Oythe und braucht unbedingt Punkte, um den Druck auf die Tabellenspitze aufrechtzuerhalten. Eine taktisch geprägte Partie, in der jeder Fehler entscheidend sein könnte, ist wahrscheinlich.

Morgen, 19:30 Uhr SV Holdorf SV Holdorf VfL Oythe VfL Oythe 19:30 PUSH